Com saída de Borré, Internacional garante alívio na folha

O Internacional anunciou a saída de Rafael Borré e encerrou uma das negociações mais importantes da atual janela de transferências. O atacante colombiano acertou o retorno ao River Plate em uma operação avaliada em 4,5 milhões de dólares, cerca de R$ 23 milhões na cotação atual. Além da receita obtida com a venda, o Colorado também conquista um importante alívio financeiro ao retirar da folha salarial um dos contratos mais caros do elenco.

A diretoria colorada não confirmou oficialmente o destino do jogador, mas a negociação já está definida entre as partes. Borré estava vinculado com o Internacional até o fim de 2028 e vinha sendo constantemente citado como uma das peças de maior impacto financeiro dentro do grupo comandado por Paulo Pezzolano. Enquanto isso, o clube ganha margem para reorganizar o orçamento e avaliar possíveis reforços para a sequência da temporada.

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Passagem teve bons momentos, mas perdeu força

Contratado no início de 2024 sob grande expectativa, Borré chegou ao Beira-Rio como um dos principais investimentos do projeto colorado. O atacante rapidamente protagonizou na arrancada da equipe no Brasileirão daquele ano. Além disso, marcou três gols em Gre-Nais, desempenho esse que fortaleceu sua identificação com a torcida nos primeiros meses de clube.

No entanto, o rendimento caiu nas temporadas seguintes. Mesmo encerrando sua passagem como artilheiro do clube ainda em 2026, com nove gols, o colombiano perdeu espaço no e deixou de ser uma das referências ofensivas da equipe. Dessa forma, a negociação foi positiva tanto do ponto de vista esportivo quanto financeiro, especialmente pelo elevado custo de manutenção do atleta.

Ao longo de sua trajetória no Beira-Rio, Rafael Borré disputou 105 partidas, marcou 28 gols e distribuiu nove assistências. Agora, retorna ao River Plate, clube onde viveu o melhor momento da carreira. Já o Internacional aposta na redução da folha para equilibrar as contas e dar continuidade ao planejamento da diretoria para a segunda metade da temporada.

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