Cruzeiro pode perder quatro jogadores de graça até o final do ano

O Cruzeiro entrou em um momento decisivo de planejamento para a sequência da temporada. Quatro jogadores do elenco já estão aptos a assinar pré-contrato com qualquer outro clube, já que possuem vínculo apenas até o fim de 2026. A lista reúne os laterais Fagner e William, além dos zagueiros Lucas Villalba e Pedrão. Entre todos eles, apenas Villalba iniciou conversas para permanecer na Raposa, enquanto os demais seguem com futuro indefinido.

Lucas Villalba é tratado como prioridade pela diretoria celeste. O defensor argentino chegou por empréstimo em 2024, vindo do Argentinos Juniors, e acabou adquirido em definitivo na temporada seguinte após convencer a comissão técnica. Agora, com apenas seis meses restantes de contrato, o Cabuloso busca um acordo para evitar que o zagueiro possa deixar o clube sem custo zero. Enquanto isso, as negociações seguem acontecendo nos bastidores.

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Diretoria avalia próximos passos do elenco

A situação dos laterais também exige atenção. Fagner, titular da equipe comandada por Artur Jorge, foi contratado em definitivo após passagem por empréstimo e soma 20 partidas, um gol e três assistências na atual temporada. Embora haja importância dentro do elenco, ainda não há negociações públicas para uma renovação contratual. Dessa forma, o experiente defensor poderá definir livremente o próximo destino caso não alcance um acordo com o Cruzeiro.

William vive um cenário diferente. Depois de ser um dos principais nomes do elenco nas últimas temporadas, o lateral perdeu espaço em 2026 e passou a conviver com a concorrência de Fagner e Kauã Moraes. O jogador participou de apenas 16 partidas neste ano e ainda não recebeu sinalização da diretoria sobre uma possível extensão contratual. Ao mesmo tempo, Pedrão está muito próximo de encerrar sua passagem pela Toca da Raposa, já que o Avaí analisa a compra definitiva de seus direitos após a realização dos exames médicos.

O Cruzeiro pretende resolver essas situações ainda durante a atual janela de transferências. Além de evitar perdas sem retorno financeiro, a diretoria busca definir o planejamento do elenco para 2027. Enquanto Villalba caminha para permanecer, os demais jogadores aguardam as próximas movimentações da SAF para saber se continuarão vestindo a camisa celeste na próxima temporada.

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