Everson assume braçadeira de capitão no Atlético

A saída de Hulk para o Fluminense abriu espaço para uma nova liderança no Atlético. Dono da maior sequência de jogos do atual elenco e multicampeão pelo clube, Everson assumiu a braçadeira de capitão e garantiu que a responsabilidade não mudou sua postura dentro do vestiário.

Em entrevista exclusiva à Itatiaia, o goleiro explicou que a liderança construiu-se de forma natural ao longo dos últimos anos no clube. Além disso, ressaltou que o papel vai muito além de usar a braçadeira, sendo fruto da experiência acumulada desde sua chegada à Cidade do Galo, em 2020.

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Novo capitão assume responsabilidade dentro de campo

“Eu trato isso com muita naturalidade, por conta de ser uma referência técnica e de liderança dentro do elenco. É um caminho construído desde 2020, com títulos, experiência e muitos jogos pelo Atlético. Recebi essa responsabilidade de forma muito tranquila e preparado para exercê-la.”, declarou o goleiro do Galo.

Mesmo sendo o capitão, Everson fez questão de destacar que a liderança se compartilha com outros jogadores do elenco. Segundo ele, atletas experientes ajudam diariamente na condução do grupo e fortalecem o ambiente interno. O goleiro ainda revelou que desenvolveu esse perfil ao longo da carreira e que prefere atuar de maneira discreta, dando exemplo principalmente nas atitudes do dia a dia.

Além disso, destacou a influência de jogadores mais experientes que encontrou ao longo da trajetória, citando o ex-goleiro Jailson como uma das principais referências. Segundo Everson, a convivência com atletas veteranos ajudou a moldar seu comportamento dentro dos vestiários.

“Tem alguns líderes aqui dentro do elenco. O Bernard, por exemplo, ajuda muito, o Renan Lodi chegou e também exerce essa liderança, o Maycon traz essa característica desde o Corinthians e o Lyanco também participa bastante. Eu conto com essas ajudas para que a liderança seja compartilhada. Eu sempre procurei exercer uma liderança mais silenciosa, sendo referência pelo compromisso, pelos horários e pela dedicação.”

Em seguida, o capitão também destacou que o elenco vive um ambiente disciplinado, sem problemas relacionados a atrasos ou falta de comprometimento. Para ele, a postura exigida diariamente pela comissão técnica faz com que todos compreendam a importância da preparação, enquanto sua participação costuma crescer nos momentos que antecedem as partidas, principalmente durante as preleções.