Argentina x Cabo Verde, com comentários e estatísticas a partir das 18h

Nesta sexta-feira, Argentina e Cabo Verde medem forças no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h (de Brasília), e quem avançar enfrenta o vencedor de Austrália e Egito nas oitavas. Mas, desde 18h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.

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