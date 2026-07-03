Botafogo vira alvo de ação de despejo por dívida de aluguel em shopping do Rio

O Botafogo passou a responder a uma ação de despejo movida pela Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., administradora do Barra Shopping, no Rio de Janeiro. A empresa acionou a Justiça após cobrar o pagamento dos aluguéis em atraso da Botafogo Store, loja oficial do clube instalada no centro comercial.

De acordo com informações da ESPN, que teve acesso ao processo, a SAF alvinegra acumula uma dívida de R$ 121,6 mil, conforme os cálculos apresentados pelo escritório Gustavo Padilha Advogados, responsável pela defesa da Multiplan. O valor reúne os aluguéis em atraso entre abril e junho de 2026, além de multa, juros e custas judiciais.

As partes firmaram o contrato de locação em 1º de agosto de 2023, estabelecendo aluguel mínimo de R$ 35 mil mensais, com reajuste anual pelo índice IGP-DI/FGV. Além disso, o acordo prevê multa de 10%, juros de mora de 1% ao mês e honorários advocatícios de 20% sobre o saldo corrigido em caso de inadimplência.

Dessa forma, a Multiplan sustenta que o pedido de despejo não se enquadra no processo de recuperação judicial apresentado pelo Botafogo para reorganizar suas dívidas. Segundo os advogados da administradora, a medida busca exclusivamente a rescisão do contrato de locação, sem cobrança direta dos valores devidos.

“Isso porque a presente demanda consiste em despejo por inadimplência não cumulado com cobrança (posto que busca apenas a resolução do contrato), de modo que a demanda se constituiu como ilíquida”, argumentam os advogados da empresa.

Botafogo ainda não se manifestou sobre ação de despejo

Até o momento, o Botafogo ainda não foi citado oficialmente no processo e, por isso, não apresentou defesa. De acordo com a ESPN, o Botafogo ainda não se manifestou.

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