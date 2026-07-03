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Botafogo vira alvo de ação de despejo por dívida de aluguel em shopping do Rio

Botafogo vira alvo de ação de despejo por dívida de aluguel em shopping do Rio
Botafogo vira alvo de ação de despejo por dívida de aluguel em shopping do Rio -

O Botafogo passou a responder a uma ação de despejo movida pela Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., administradora do Barra Shopping, no Rio de Janeiro. A empresa acionou a Justiça após cobrar o pagamento dos aluguéis em atraso da Botafogo Store, loja oficial do clube instalada no centro comercial.

De acordo com informações da ESPN, que teve acesso ao processo, a SAF alvinegra acumula uma dívida de R$ 121,6 mil, conforme os cálculos apresentados pelo escritório Gustavo Padilha Advogados, responsável pela defesa da Multiplan. O valor reúne os aluguéis em atraso entre abril e junho de 2026, além de multa, juros e custas judiciais.

As partes firmaram o contrato de locação em 1º de agosto de 2023, estabelecendo aluguel mínimo de R$ 35 mil mensais, com reajuste anual pelo índice IGP-DI/FGV. Além disso, o acordo prevê multa de 10%, juros de mora de 1% ao mês e honorários advocatícios de 20% sobre o saldo corrigido em caso de inadimplência.

Dessa forma, a Multiplan sustenta que o pedido de despejo não se enquadra no processo de recuperação judicial apresentado pelo Botafogo para reorganizar suas dívidas. Segundo os advogados da administradora, a medida busca exclusivamente a rescisão do contrato de locação, sem cobrança direta dos valores devidos.

“Isso porque a presente demanda consiste em despejo por inadimplência não cumulado com cobrança (posto que busca apenas a resolução do contrato), de modo que a demanda se constituiu como ilíquida”, argumentam os advogados da empresa.

Botafogo ainda não se manifestou sobre ação de despejo

Até o momento, o Botafogo ainda não foi citado oficialmente no processo e, por isso, não apresentou defesa. De acordo com a ESPN, o Botafogo ainda não se manifestou.

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