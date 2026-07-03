STJD libera Barboza para estreia no Palmeiras e mantém suspensão de Allan

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou, na manhã desta sexta-feira (3), os recursos de Barboza e Allan, do Palmeiras. Assim, o tribunal reduziu a punição do zagueiro para um jogo, enquanto manteve a suspensão de duas partidas aplicada ao atacante. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o defensor respondeu ao artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por infração relacionada à ética esportiva. O caso ocorreu quando o jogador ainda defendia o Botafogo. Expulso no clássico contra o Flamengo, ele ofendeu o árbitro Anderson Daronco, que registrou os xingamentos na súmula.

“Após a expulsão o atleta correu em minha direção e proferiu as seguintes palavras me ofendendo: ‘tu és um desastre, um cagão, não foi falta’. O mesmo teve que ser contido pelos seus companheiros. informo ainda que no intervalo”, escreveu Daronco, em trecho da súmula.

Ao analisar o recurso, o Pleno do STJD entendeu que as ofensas aconteceram logo após a expulsão e decorreram da frustração do atleta. Com esse entendimento, o tribunal reduziu a pena para um jogo, suspensão que Barboza já cumpriu automaticamente.

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Com a decisão, o zagueiro fica liberado para estrear pelo Palmeiras na retomada da temporada. A tendência é que ele esteja à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o Coritiba, no dia 23 de julho, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Outro desfecho

Allan não teve o mesmo desfecho do defensor. Afinal, o atacante respondeu ao artigo 254 do CBJD, que trata de conduta violenta, após a expulsão por um pisão em um jogador da Chapecoense, na última partida do Palmeiras antes da paralisação para a Copa do Mundo.

A defesa alegou que Allan não atuou de forma temerária e apresentou precedentes, como a absolvição de Evertton Araújo, do Flamengo, em um lance semelhante contra o Corinthians. Mesmo assim, o STJD manteve a suspensão de dois jogos. Com isso, o atleta desfalcará o Palmeiras nas partidas contra Coritiba e Atlético-MG, ambas pelo Campeonato Brasileiro.



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