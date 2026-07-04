Vasco não resolve impasse, e Fernando Seabra deve seguir no Coritiba

Uma reviravolta nas negociações encerrou abruptamente a possibilidade de Fernando Seabra assumir o comando técnico do Vasco. Embora as partes já tivessem encaminhado um acordo definitivo, o treinador, por oram optou por permanecer no Coritiba.

Essa mudança repentina no rumo das tratativas decorreu diretamente de um impasse financeiro envolvendo o pagamento da multa rescisória com a equipe paranaense. Inicialmente, a diretoria do Vasco tentou parcelar o montante, que gira em torno de R$ 5 milhões. Contudo, a cúpula do Coritiba adotou uma postura irredutível e exigiu o pagamento do valor integral à vista.

Diante desse cenário travado, a única alternativa viável para evitar o pagamento imediato exigiria que o próprio Seabra ou seu empresário, Hugo Magalhães, desembolsassem a quantia para buscar um ressarcimento futuro com o clube carioca.

Todavia, a diretoria vascaína não apresentou garantias financeiras sólidas de que arcaria com esse reembolso posteriormente, um fator que acabou gerando forte insegurança jurídica e travou o negócio.

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Por consequência dessa falta de garantias, o cenário mudou drasticamente na manhã desta sexta-feira (3). O comandante, que a torcida já aguardava no Rio de Janeiro, convocou uma reunião de urgência com o head esportivo do Coritiba, William Thomas, e logo depois debateu o cenário com os membros de sua comissão técnica. Desse modo, após avaliar os riscos da transferência, o profissional bateu o martelo e escolheu a permanência no Coxa.

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