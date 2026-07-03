Maldição? Algozes do Brasil em Copas costumam fracassar no Mundial seguinte

Eliminar a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo costuma ser sinônimo de campanha histórica. Desde 1938, todas as equipes que derrotaram o Brasil no torneio terminaram entre as três primeiras colocadas. No entanto, esse sucesso parece cobrar um preço alto nos anos seguintes. A eliminação da Croácia para Portugal, por 2 a 1, na última quinta-feira (02/7), reforçou uma curiosa escrita que atravessa quase quatro décadas.

Com a queda ainda na primeira fase do mata-mata da Copa de 2026, os croatas ampliaram uma sequência iniciada após o Mundial de 1986. Afinal, nenhuma seleção que eliminou o Brasil conseguiu vencer um confronto eliminatório na edição seguinte da Copa do Mundo. A única exceção foi a Holanda, que despachou a Seleção nas quartas de final de 2010 e voltou às semifinais em 2014, terminando a competição em terceiro lugar.

A malidção de quem eliminou o Brasil

Nos demais casos, o roteiro se repetiu. A França, que eliminou o Brasil nas quartas de final em 1986, sequer disputou a Copa de 1990. Quatro anos depois, foi a vez da Argentina cair nas oitavas diante da Romênia, após ter eliminado os brasileiros em 1990. A própria França voltou a sentir o peso da estatística depois do título de 1998: caiu ainda na fase de grupos em 2002 e repetiu o fracasso em 2010, quatro anos após eliminar o Brasil novamente, nas quartas de final da Copa de 2006.

A Alemanha também entrou para a lista. Depois do histórico 7 a 1 na semifinal de 2014, os alemães foram eliminados ainda na fase de grupos da Copa de 2018. A Bélgica seguiu caminho semelhante. Afinal, após vencer o Brasil nas quartas de final em 2018, não passou da primeira fase no Mundial de 2022.

Por fim, foi a vez da Croácia aumentar a sequência. Algoz da Seleção nos pênaltis nas quartas de final da Copa de 2022, a equipe europeia acabou sendo eliminada por Portugal logo em seu primeiro duelo de mata-mata em 2026, mantendo viva a curiosa “maldição”.

Enquanto isso, o Brasil tenta encerrar outro longo jejum. A Seleção busca o hexa após 24 anos sem levantar a taça. O próximo desafio será diante da Noruega, neste domingo (05/7), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, pelas oitavas de final. Além disso, os brasileiros defendem outra marca importante, já que a equipe não é eliminada antes das quartas de final de uma Copa do Mundo desde 1990.

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