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Mahrez anuncia aposentadoria da seleção da Argélia após eliminação na Copa

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JULY 02: Riyad Mahrez #7 of Algeria controls the ball against Ricardo Rodriguez #13, Breel Embolo #7 and Johan Manzambi #9 of Switzerland during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Switzerland and Algeria at BC Place Vancouver on July 02, 2026 in Vancouver, British Columbia. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JULY 02: Riyad Mahrez #7 of Algeria controls the ball against Ricardo Rodriguez #13, Breel Embolo #7 and Johan Manzambi #9 of Switzerland during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Switzerland and Algeria at BC Place Vancouver on July 02, 2026 in Vancouver, British Columbia. (Photo by Fran Santiago/Getty Images) -

O atacante Riyad Mahrez anunciou a aposentadoria da seleção da Argélia após a eliminação na Copa do Mundo. Logo depois da derrota por 2 a 0 para a Suíça, o camisa 7 confirmou que encerrou sua trajetória com a equipe nacional.

Na saída de campo, o atleta respondeu a uma pergunta sobre a possibilidade de ter disputado a última Copa do Mundo da carreira. Assim, o atacante foi além e afirmou que aquele também representou seu último jogo pela seleção argelina.

“Sim. Última aparição até com a seleção. Foi meu último jogo”, frisou o atacante.

Aos 35 anos, Mahrez deixa a Argélia como um dos maiores jogadores da história do país. O atacante disputou a Copa do Mundo de 2014, comandou a equipe na conquista da Copa Africana de Nações de 2019 e construiu uma carreira de destaque por Leicester City e Manchester City. Atualmente, ele defende o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

Eliminação na segunda fase do torneio

Dentro de campo, a Suíça venceu a Argélia por 2 a 0, na madrugada desta sexta-feira, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Embolo e Ndoye marcaram os gols da classificação. Agora, os suíços aguardam o vencedor do confronto entre Colômbia e Gana, que acontece nesta sexta-feira (3)a, às 22h30 (de Brasília), em Kansas City.

Mesmo com a eliminação, o técnico Vladimir Petković avaliou de forma positiva a campanha da Argélia. Nesse sentido, o treinador reconheceu a evolução da equipe durante o Mundial e destacou que o desempenho na competição foi superior ao apresentado nos amistosos que antecederam a Copa.

“É uma competição diferente, níveis distintos. Não creio que tivemos resultados ruins neste Mundial. É um grande feito poder nos classificarmos a essa fase pela segunda vez na nossa história. Queríamos avançar mais, não conseguimos. Temos que aprender com as carências. Temos que disputar e hoje não conseguimos, mas tem muitas coisas positivas. Vamos seguir melhorando com o passar do tempo”, afirmou.

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