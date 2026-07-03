Mahrez anuncia aposentadoria da seleção da Argélia após eliminação na Copa

O atacante Riyad Mahrez anunciou a aposentadoria da seleção da Argélia após a eliminação na Copa do Mundo. Logo depois da derrota por 2 a 0 para a Suíça, o camisa 7 confirmou que encerrou sua trajetória com a equipe nacional.

Na saída de campo, o atleta respondeu a uma pergunta sobre a possibilidade de ter disputado a última Copa do Mundo da carreira. Assim, o atacante foi além e afirmou que aquele também representou seu último jogo pela seleção argelina.

“Sim. Última aparição até com a seleção. Foi meu último jogo”, frisou o atacante.

Aos 35 anos, Mahrez deixa a Argélia como um dos maiores jogadores da história do país. O atacante disputou a Copa do Mundo de 2014, comandou a equipe na conquista da Copa Africana de Nações de 2019 e construiu uma carreira de destaque por Leicester City e Manchester City. Atualmente, ele defende o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

Eliminação na segunda fase do torneio

Dentro de campo, a Suíça venceu a Argélia por 2 a 0, na madrugada desta sexta-feira, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Embolo e Ndoye marcaram os gols da classificação. Agora, os suíços aguardam o vencedor do confronto entre Colômbia e Gana, que acontece nesta sexta-feira (3)a, às 22h30 (de Brasília), em Kansas City.

Mesmo com a eliminação, o técnico Vladimir Petković avaliou de forma positiva a campanha da Argélia. Nesse sentido, o treinador reconheceu a evolução da equipe durante o Mundial e destacou que o desempenho na competição foi superior ao apresentado nos amistosos que antecederam a Copa.

“É uma competição diferente, níveis distintos. Não creio que tivemos resultados ruins neste Mundial. É um grande feito poder nos classificarmos a essa fase pela segunda vez na nossa história. Queríamos avançar mais, não conseguimos. Temos que aprender com as carências. Temos que disputar e hoje não conseguimos, mas tem muitas coisas positivas. Vamos seguir melhorando com o passar do tempo”, afirmou.

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