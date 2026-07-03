Especialistas pedem adiamento de França x Paraguai por causa de calor extremo

A partida entre França e Paraguai, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, pode ser disputada sob condições climáticas extremas. Com previsão de sensação térmica de até 46°C na tarde deste sábado (4), especialistas pediram que a Fifa adie o confronto, marcado para a Filadélfia.

A onda de calor que atinge as regiões leste e central dos EUA já provocou mudanças na programação do Fifa Fan Festival na Filadélfia e deve, porém, persistir durante o fim de semana. Segundo as previsões meteorológicas, a combinação entre temperatura elevada e alta umidade fará o índice de calor variar entre 37°C e 46°C.

Nesta sexta-feira (3), aliás, as autoridades da Filadélfia informaram que mais de 100 pessoas tiveram que receber atendimento médico na cidade. Os termômetros atingiram 41ºC antes mesmo do meio-dia, hora local.

O duelo está marcado para as 18h de Brasília (17h horário local), justamente no período de maior calor do dia. Além disso, o Lincoln Financial Field tem capacidade para mais de 67 mil torcedores e não possui cobertura. O que, portanto, aumenta a exposição de jogadores, árbitros e público ao sol.

Risco mortal

As atuais diretrizes da Fifa determinam que uma partida pode ser adiada caso a temperatura de bulbo úmido – combinação de temperatura e umidade do ar – atinja 32°C. As previsões indicam que esse limite poderá ser superado durante o confronto, ampliando a preocupação com a segurança de todos os envolvidos.

O diretor do Laboratório de Calor da Universidade da Califórnia, Bahart Venkat, afirmou, inclusive, que o calor extremo também pode comprometer a capacidade de raciocínio dos atletas.

“Quando você se exercita em um dia quente, a probabilidade de sofrer de doenças relacionadas ao calor ou até mesmo de morte é muito maior”, disse Venkat à agência de notícias Associated Press.

Fifa não fala em adiar o jogo

Para reduzir os efeitos das altas temperaturas, a Fifa informou que mantém as pausas obrigatórias para hidratação no meio de cada tempo. Apesar disso, a medida recebe críticas de jogadores, treinadores e torcedores, que consideram as interrupções prejudiciais ao ritmo da partida.

Porém, além das pausas, a entidade informou que instalará tendas climatizadas e reforçará a distribuição de água para os torcedores presentes no estádio.

Em nota enviada ao jornal The Philadelphia Inquirer, a Fifa afirmou que trabalha em conjunto com autoridades locais, equipes médicas e serviços de emergência para minimizar os impactos do calor.

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