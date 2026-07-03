Brasil é a seleção que mais disputou oitavas de final na história da Copa

O duelo contra a Noruega, no próximo domingo (05/7), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, fará o Brasil alcançar mais um feito histórico na Copa do Mundo. A Seleção disputará as oitavas de final pela 13ª vez, ampliando a liderança como a equipe que mais vezes chegou a essa fase do torneio.

Nenhum outro país esteve tantas vezes nas oitavas. Logo atrás aparecem Alemanha, já eliminada da edição de 2026, além de Argentina e Espanha, com dez participações cada. Caso os argentinos avancem diante de Cabo Verde, assumirão a vice-liderança de forma isolada. Na sequência do ranking aparecem Bélgica, França, Holanda, Inglaterra e México, todos com nove presenças.

O retrospecto brasileiro também é amplamente favorável. Em 12 partidas disputadas nas oitavas de final, a Seleção conquistou dez classificações e sofreu apenas duas eliminações. As únicas quedas aconteceram em 1934, diante da Espanha, e em 1990, contra a Argentina, em um dos capítulos mais marcantes da rivalidade sul-americana.

Além disso, o Brasil quase sempre resolveu seus confrontos dentro dos 90 minutos ou da prorrogação. Aliás, a única classificação conquistada nos pênaltis ocorreu na Copa de 2014. Na ocasião, a Canarinho empatou por 1 a 1 com o Chile e venceu por 3 a 2 nas cobranças, em Belo Horizonte.

Enquanto o Brasil disputa sua 13ª partida de oitavas, outras equipes ainda escrevem seus primeiros capítulos nessa fase, como o Canadá, que chegou às oitavas de final pela primeira vez na história da Copa do Mundo.

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