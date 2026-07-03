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Fenerbahçe anuncia contratação de zagueiro ex-City

Fenerbahçe anuncia contratação de zagueiro ex-City
Fenerbahçe anuncia contratação de zagueiro ex-City -

Nathan Aké é o novo reforço do Fenerbahçe. O zagueiro de 31 anos foi anunciado oficialmente pelo clube turco nesta sexta-feira (3), encerrando sua trajetória no Manchester City, onde tinha contrato por apenas mais uma temporada.

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A confirmação da transferência aconteceu três dias após a eliminação da Holanda na Copa do Mundo de 2026. De acordo com o comunicado divulgado pelo Fenerbahçe, o defensor aproveitará um período de férias antes de se apresentar ao elenco durante a pré-temporada, que acontecerá na Áustria.

Antes de acertar com o clube turco, Aké teve seu nome especulado como possível reforço da Inter de Milão. No entanto, o Fenerbahçe venceu a disputa pela contratação. Os valores da negociação acabaram não sendo divulgados. De acordo com o Transfermarkt, o zagueiro está avaliado em cerca de 12 milhões de euros (R$ 71 milhões).

Aké defendeu o Manchester City nas últimas seis temporadas e conquistou 12 títulos pelo clube, entre eles uma Champions e quatro edições da Premier League. Apesar da sequência de conquistas, o holandês buscava mais oportunidades como titular e optou por seguir um novo caminho, mesmo após a troca no comando técnico da equipe inglesa.

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