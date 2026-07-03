Fenerbahçe anuncia contratação de zagueiro ex-City

Nathan Aké é o novo reforço do Fenerbahçe. O zagueiro de 31 anos foi anunciado oficialmente pelo clube turco nesta sexta-feira (3), encerrando sua trajetória no Manchester City, onde tinha contrato por apenas mais uma temporada.
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A confirmação da transferência aconteceu três dias após a eliminação da Holanda na Copa do Mundo de 2026. De acordo com o comunicado divulgado pelo Fenerbahçe, o defensor aproveitará um período de férias antes de se apresentar ao elenco durante a pré-temporada, que acontecerá na Áustria.
Antes de acertar com o clube turco, Aké teve seu nome especulado como possível reforço da Inter de Milão. No entanto, o Fenerbahçe venceu a disputa pela contratação. Os valores da negociação acabaram não sendo divulgados. De acordo com o Transfermarkt, o zagueiro está avaliado em cerca de 12 milhões de euros (R$ 71 milhões).
Transfer Bilgilendirmesi
Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır.
Kamuoyunun… pic.twitter.com/FwAMLa0zcl
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 3, 2026
Aké defendeu o Manchester City nas últimas seis temporadas e conquistou 12 títulos pelo clube, entre eles uma Champions e quatro edições da Premier League. Apesar da sequência de conquistas, o holandês buscava mais oportunidades como titular e optou por seguir um novo caminho, mesmo após a troca no comando técnico da equipe inglesa.
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