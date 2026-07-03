Site afirma que River Plate tem acordo para contratar Thiago Almada, ex-Botafogo

O River Plate-ARG avançou significativamente nos bastidores do mercado da bola e costurou um “princípio de acordo” com o Atlético de Madrid-ESP para sacramentar a contratação do meia Thiago Almada, ex-Botafogo.

A informação partiu inicialmente do jornalista argentino Daniel Cacioli, do canal “DSports”, e movimentou os bastidores do futebol sul-americano.

De acordo com a apuração, os clubes alinharam o negócio em 20 milhões de dólares (cerca de R$ 103 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. Apesar do avanço nas conversas, a diretoria do Atlético de Madrid solicitou uma pausa nas negociações e adiou a decisão final para o fim de julho.

Isto porque Almada pode se valorizar mais na Copa do Mundo. Ademais, os espanhóis entendem que o torneio de seleções funciona como uma vitrine crucial para inflacionar o preço de mercado do jogador.

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Consequentemente, caso o jovem talento consiga se destacar no Mundial, o cenário mudará drasticamente, tornando mais provável que ele vá para outro clube da Europa. Diante disso, o River Plate corre contra o tempo e enfrenta forte concorrência externa.

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