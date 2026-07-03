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Site afirma que River Plate tem acordo para contratar Thiago Almada, ex-Botafogo

MADRID, SPAIN - AUGUST 23: Thiago Almada of Atletico de Madrid warms up prior to the LaLiga EA Sports match between Atletico de Madrid and Elche CF at Wanda Metropolitano on August 23, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
MADRID, SPAIN - AUGUST 23: Thiago Almada of Atletico de Madrid warms up prior to the LaLiga EA Sports match between Atletico de Madrid and Elche CF at Wanda Metropolitano on August 23, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images) -

O River Plate-ARG avançou significativamente nos bastidores do mercado da bola e costurou um “princípio de acordo” com o Atlético de Madrid-ESP para sacramentar a contratação do meia Thiago Almada, ex-Botafogo.

A informação partiu inicialmente do jornalista argentino Daniel Cacioli, do canal “DSports”, e movimentou os bastidores do futebol sul-americano.

De acordo com a apuração, os clubes alinharam o negócio em 20 milhões de dólares (cerca de R$ 103 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. Apesar do avanço nas conversas, a diretoria do Atlético de Madrid solicitou uma pausa nas negociações e adiou a decisão final para o fim de julho.

Isto porque Almada pode se valorizar mais na Copa do Mundo. Ademais, os espanhóis entendem que o torneio de seleções funciona como uma vitrine crucial para inflacionar o preço de mercado do jogador.

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Consequentemente, caso o jovem talento consiga se destacar no Mundial, o cenário mudará drasticamente, tornando mais provável que ele vá para outro clube da Europa. Diante disso, o River Plate corre contra o tempo e enfrenta forte concorrência externa.

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