Ex-mulher do goleiro Bruno desaparece após deixar cartas de despedida

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o desaparecimento de Dayanne Rodrigues do Carmo de Souza, de 39 anos, ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, com quem tem dois filhos. Ela está desaparecida desde a manhã de quinta-feira (2), após sair de casa, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações do jornal O Tempo, Dayanne informou ao marido que iria até a casa da mãe para deixar as filhas. No entanto, ela desapareceu depois da visita e não fez mais contato com familiares. Diante da situação, o marido procurou a polícia na madrugada desta sexta-feira (3) para registrar o desaparecimento.

Ao voltar para casa, o homem encontrou cartas de despedida deixadas por Dayanne. Além disso, ao verificar o celular da mulher, que permaneceu na residência, encontrou conversas com pessoas que se identificavam como agiotas. Nas mensagens, havia cobranças relacionadas a supostas dívidas contraídas por ela, o que passou a fazer parte das informações analisadas pelas autoridades.

Até o momento, a Polícia Civil não informou se há indícios de crime ou se trabalha com outras linhas de investigação.

Dayanne Rodrigues ganhou notoriedade nacional por causa do caso Eliza Samudio. Na época, ela foi investigada durante as apurações sobre o desaparecimento e o assassinato da modelo, ocorrido em 2010. Posteriormente, ela respondeu ao processo relacionado ao caso, que levou à condenação de Bruno, que à época atuava pelo Flamengo.

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