Fifa escala árbitro dos Estados Unidos para Brasil x Noruega nas oitavas da Copa

A Fifa definiu nesta sexta-feira (03/7) a equipe de arbitragem para o confronto entre Brasil e Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O norte-americano Ismail Elfath será o árbitro principal da partida, marcada para domingo, às 17h (de Brasília), no Estádio de Nova York e Nova Jersey. Além disso, os assistentes serão Corey Parker e Kyle Atkins, também dos Estados Unidos.

Com experiência em competições internacionais, Elfath chega ao terceiro jogo nesta edição do Mundial. Aliás, até aqui, ele comandou o empate por 2 a 2 entre Holanda e Japão e a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre o Uruguai. Nos dois compromissos, distribuiu sete cartões amarelos e não precisou expulsar nenhum jogador.

Por fim, a equipe de arbitragem será completada pelo hondurenho Said Martínez, escalado como quarto árbitro. O compatriota Walter Lopez atuará como auxiliar reserva.

Aliás, o vencedor do duelo entre Brasil e Noruega garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Assim, enfrentará quem avançar do confronto entre México e Inglaterra.

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