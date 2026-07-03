Com Globo fora do páreo, CR7 “ajuda” CazéTV a atingir marca histórica

A vitória de Portugal sobre a Croácia que valeu vaga para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 garantiu à CazéTV a segunda maior audiência do canal no YouTube durante o torneio. Com a Globo fora da transmissão, o canal de Casemiro Miguel alcançou pico de 19,8 milhões de dispositivos conectados simultaneamente.

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Assim, a partida superou a audiência de três dos quatro jogos da Seleção Brasileira na Copa. Apenas a vitória do Brasil sobre o Japão, pela última rodada da fase de grupos, registrou um público maior. Na ocasião, a CazéTV atingiu mais de 21 milhões de dispositivos conectados simultaneamente, marca que segue, portanto, como o recorde da plataforma no Mundial.

Além de assegurar Portugal nas oitavas, o duelo reforçou o alcance das transmissões da CazéTV durante a competição, já que possui exclusividade de transmissão de todos os 104 jogos. Coincidentemente, Cristiano Ronaldo é um dos acionistas principais da LiveMode em Portugal, empresa responsável pela CazéTV.

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