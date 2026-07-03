Colômbia x Gana, com comentários e estatísticas a partir das 21h30

Colômbia e Gana se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 22h30 (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos, para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. Mas, desde 21h30, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.

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