Cruzeiro avança na venda de volante ao Krasnodar, da Rússia

O Cruzeiro avançou nas negociações para vender Christian ao Krasnodar, da Rússia. As conversaram estão adiantadas, e o volante pode deixar o clube mineiro em breve. Dessa maneira, ele virou dúvida para o amistoso diante do Defensor, do Uruguai, neste sábado (4), no Independência.

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Esta é a segunda investida do Krasnodar pelo atleta. A primeira proposta não agradou à diretoria celeste, que recusou valores inferiores a 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 50 milhões). Entretanto, os europeus devem atender ao pedido do Cabuloso e aumentar as cifras.

Apesar das tratativas com os russos, Christian apresentou-se normalmente com os companheiros no dia 22 de junho, para início das atividades durante a intertemporada. Aliás, na última segunda-feira, ele também esteve presente no treino aberto à imprensa.

Com Artur Jorge, o volante vem sendo titular. Até o momento nesta temporada, disputou 33 partidas, com oito gols marcados e três assistências. No Cruzeiro, vem atuando mais avançando, como atacante, o que explica os bons números.

Christian chegou em 2025, quando a Raposa pagou 2,7 milhões de euros (R$ 17,5 milhões no câmbio da época) ao Athletico-PR. Em seu primeiro ano no Cabuloso, marcou cinco vezes e distribuiu quatro assistências em 47 jogos.

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