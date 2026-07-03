Al-Nassr anuncia Ange Postecoglou como novo treinador

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, anunciou nesta sexta-feira (3) a contratação do técnico Ange Postecoglou para comandar a equipe nas próximas duas temporadas. O clube anunciou nas redes sociais a chegada do australiano de 60 anos para substituir o português Jorge Jesus.

Nas redes sociais, o clube deu as boas-vindas ao novo comandante e classificou o início do trabalho como “um novo capítulo” da história do clube. A diretoria, aliás, aposta na experiência internacional de Postecoglou para dar sequência ao projeto esportivo liderado por Cristiano Ronaldo e manter o time entre os protagonistas da Saudi Pro League.

Postecoglou chega à Arábia Saudita depois de um período turbulento. Apesar de ter encerrado um longo jejum de títulos do Tottenham ao conquistar a Liga Europa na temporada 2024/25, o treinador estava sem clube desde outubro de 2025, quando foi demitido do Nottingham Forest. Ele permaneceu no cargo por pouco mais de um mês e sem conseguir vitórias.

Porém, antes de chegar ao futebol saudita, Postecoglou foi campeão da Copa da Ásia pela Austrália, conquistou a J-League com o Yokohama F. Marinos, venceu o Campeonato Escocês pelo Celtic e também levantou a Liga Europa pelo Tottenham.

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