Em recuperação, Terans pode ganhar oportunidades no Fluminense

O meio-campista uruguaio Terans vive um momento decisivo em sua trajetória no Fluminense, visto que possui vínculo contratual com o clube carioca somente até o final deste ano. Atualmente, o jogador dá andamento ao seu tratamento médico no departamento do clube, o que abre uma brecha para que a comissão técnica tricolor avalie o seu desempenho futuramente.

Anteriormente, o atleta defendia o Peñarol, do Uruguai, por empréstimo, mas precisou antecipar o seu retorno ao Brasil justamente por causa de uma contusão.

Ademais, o jogador iniciou a sua transição física recentemente, logo após se recuperar de uma grave lesão no tendão de Aquiles que sofreu em 2025, durante a sua passagem pela equipe uruguaia.

Como reflexo dessa evolução, o meio-campista já deu os primeiros passos em direção ao seu retorno definitivo aos gramados. Inclusive, o atleta participou de jogos-treino no Centro de Treinamento Carlos Castilho nos últimos dias.

No entanto, apesar desse avanço significativo na recuperação, o uruguaio ainda carece das condições físicas ideais para disputar uma partida oficial. Por consequência direta dessa limitação, o técnico Luis Zubeldía optou por não escalar o jogador nos compromissos recentes da equipe.

LEIA MAIS: Fluminense fará amistoso contra o São Cristóvão

Vale lembrar que o Fluminense investiu cerca de R$ 14 milhões para tirar Terans do Pachuca, do México, no início de 2024. Contudo, o atleta recebeu poucas oportunidades no elenco principal desde a sua chegada. Até o momento, o meio-campista acumula apenas 17 jogos disputados, com um gol marcado e somente uma assistência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.