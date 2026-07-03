Igor Vinícius volta ao gramado antes de amistoso do Santos com o União São João

O Santos concluiu, nesta sexta-feira (3), a preparação para o amistoso contra o União São João. Assim, as equipes entram em campo neste sábado (4), às 11h (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu, no primeiro compromisso do Peixe após a pausa no calendário.

No CT Rei Pelé, o técnico Cuca comandou um treino tático e dedicou parte da atividade às jogadas de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas. Nesse sentido, o trabalho encerrou a semana de preparação para o duelo.

Entre as novidades, o lateral-direito Igor Vinícius voltou ao gramado depois de realizar apenas atividades na academia na quinta-feira (1). O meia-atacante Thaciano também participou de parte do treinamento ao lado dos companheiros.

Por outro lado, Gabriel Bontempo manteve o cronograma de recuperação física. O meia realizou atividades internas no CT Rei Pelé, com foco no fortalecimento muscular, e alternou trabalhos no campo e na academia ao longo da semana, segundo o portal “ge”.

A provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Gabriel Menino), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva e Rollheiser; Gabriel Bontempo (Miguelito), Gabigol e Barreal.

O amistoso servirá como o primeiro teste de Cuca desde o retorno das férias. A comissão técnica pretende promover várias mudanças durante a partida para avaliar o desempenho do elenco e observar jogadores revelados pelas categorias de base.



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