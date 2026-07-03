“Não sei o que o amanhã reserva”, Perisic abre o jogo sobre futuro na Croácia

A Copa do Mundo de 2026 acabou de forma trágica para a Croácia. Após abrir o placar, os croatas levaram a virada de Portugal nos acréscimos. Contudo, na última bola, a Croácia chegou a empatar o jogo, mas o gol foi anulado por uma decisão controversa do VAR.

O momento decisivo da partida saiu de uma comemoração efusiva de um lance histórico, para a consternação de ser eliminado da Copa do Mundo de uma forma traumática. Pelo menos foi dessa forma que Ivan Perisic classificou a partida em Toronto, onde relembrou a última eliminação também para a Portugal na Euro 2016, na França.

LEIA MAIS: Modric vê Croácia prejudicada em eliminação da Copa: “VAR não foi criado para isso”

“Sinceramente, dói mais do que em 2016 na Eurocopa, quando também dominamos o jogo inteiro. Desta vez, tivemos melhores chances e demos gols a eles. É uma grande pena, mas a vida continua. Precisamos esquecer tanto as derrotas quanto as vitórias e focar em outros jogos. Descansar bem e nos preparar para a próxima temporada”, destacou.

Desse modo, aos 37 anos, Perisic também falou sobre o seu futuro na seleção croata. Se por um lado existe a possibilidade do jogo desta quinta ter sido o último de Luka Modric pela seleção, Perisic deixou seu futuro em aberto, mas que pensa em continuar defendendo as cores do seu país.

“Espero ainda estar disponível. Não cheguei à idade de poder afirmar com 100% de certeza que continuarei. Mas enquanto não houver lesões, enquanto eu estiver saudável e enquanto eu puder fazer a diferença em campo, como fiz novamente neste torneio, acho que estarei na seleção. Não sei o que o amanhã me reserva. Mas darei o meu melhor, trabalharei todos os dias para estar em ótima forma. É tudo o que posso prometer”, finalizou ao ‘Jutarnji’.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.