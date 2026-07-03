Médico da Noruega critica Fifa por jogo contra o Brasil no calor: “Beira a irresponsabilidade”

A forte onda de calor que atinge a região de Nova Jersey virou motivo de preocupação às vésperas do duelo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (03/7), durante a preparação da seleção norueguesa, o médico da delegação, Ola Sand, criticou a decisão da Fifa de manter a partida marcada para domingo (05/7), às 17h (de Brasília), mesmo diante das altas temperaturas previstas.

Em entrevista ao portal VG, o médico afirmou que existe risco real de insolação durante a partida. Além disso, cobrou critérios mais rígidos da entidade para situações climáticas extremas.

“O risco é a insolação, e isso pode ser fatal. Acho que beira a irresponsabilidade, mas a Fifa não tem limite máximo. Acho uma pena, deveria ter sido diferente. Precisamos ficar de olho nos jogadores com muita atenção e nos comunicar com eles ao longo do processo”, declarou.

Brasil x Noruega tem alerta de altas temperaturas

A preocupação ganhou força por causa da intensa onda de calor prevista para o feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos. Nos últimos dias, os termômetros marcaram entre 35ºC e 41ºC, com sensação térmica próxima de 46ºC. Diante do cenário, autoridades locais emitiram alertas para a população, recomendaram hidratação constante e orientaram que atividades ao ar livre fossem evitadas. Cidades como Nova York e Detroit, inclusive, chegaram a ativar protocolos de emergência.

Embora o horário da partida esteja previsto para depois do pico de calor, a expectativa ainda é de condições severas. A previsão para o início do confronto indica temperatura em torno de 33ºC, sensação térmica de até 38ºC e elevada umidade, combinação que aumenta o desgaste físico dos atletas.

Por isso, tanto Brasil quanto Noruega adotaram medidas específicas para minimizar os efeitos do clima. A delegação norueguesa intensificou o monitoramento dos jogadores, enquanto a seleção brasileira também segue protocolos de hidratação, resfriamento corporal e adaptação ao calor. Apesar das críticas, não há qualquer indicação de mudança no horário ou na realização da partida.

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