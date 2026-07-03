Bayern anuncia contratação de lateral após destaque na Copa do Mundo

O Bayern de Munique anunciou nesta sexta-feira (3) mais um reforço para a próxima temporada. Após confirmar a contratação de Ismael Saibari, o clube alemão acertou a chegada do lateral Nathaniel Brown, de 23 anos, que estava no Eintracht Frankfurt. O contrato vai até junho de 2031. De acordo com informações da imprensa alemã, o Bayern desembolsará 50 milhões de euros (R$ 296 milhões), além de outros 5 milhões de euros (R$ 29,6 milhões) em bônus por metas previstas no acordo.
Brown comemorou a oportunidade de vestir a camisa do clube bávaro e destacou o peso da negociação em sua carreira.
“É uma honra defender um dos maiores clubes do mundo. Como sou da Baviera, essa transferência tem um significado ainda mais especial para mim”, afirmou.
O lateral também revelou que a conversa com o técnico Vincent Kompany foi decisiva para aceitar o projeto.
“Ele explicou como enxerga meu futebol e mostrou de que forma posso evoluir aqui. Isso me convenceu completamente”, disse.
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— FC Bayern München (@FCBayern) July 3, 2026
Nascido em Amberg, na Baviera, Brown começou a carreira no Jahn Regensburg antes de se transferir para o Nuremberg, onde assinou seu primeiro contrato profissional em 2022. Depois, se destacou no Eintracht Frankfurt, acumulando 75 partidas, sete gols e 13 assistências pelo clube.
Além disso, o defensor também participou da Copa do Mundo de 2026 pela seleção da Alemanha, competição em que marcou seu primeiro gol e deu sua primeira assistência com a camisa da equipe principal.
Até o momento, Brown soma oito partidas pela seleção principal da Alemanha. Ao mesmo tempo, seu primeiro gol aconteceu justamente na vitória por 7 a 1 sobre Curaçao, na estreia da equipe na Copa do Mundo de 2026. Antes disso, ele também defendeu a seleção alemã sub-21.
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