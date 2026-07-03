Matheus Cunha minimiza tabu contra europeus e projeta duelo com Haaland

A dois dias do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, Matheus Cunha mostrou respeito ao adversário, mas evitou alimentar o peso do retrospecto recente da Seleção contra equipes europeias. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (03/7), o atacante afirmou que o grupo prefere focar no presente e transformar o duelo de domingo, em Nova Jersey, em uma oportunidade para encerrar um incômodo histórico.

Nos últimos Mundiais, o Brasil foi eliminado por seleções da Europa em cinco edições consecutivas. Para Cunha, porém, o assunto aparece apenas como motivação para escrever uma história diferente.

“A gente não conversa sobre isso e sobre Copas passadas. Na verdade temos conversas sobre o momento exato da eliminação porque muitos companheiros passaram por isso. Mas é muito mais sobre não querer reviver aquele dia do que propriamente sobre o adversário ou sobre a escola da qual ele vem, no caso a europeia. Mas sem dúvida nenhuma é algo que a gente tem que fazer para matar ou sumir com esse fantasma. Para ganhar Copa do Mundo, tem que passar por esses percalços. Espero que a gente possa contar outra história agora”, disse o atacante.

Como parar o ataque norueguês?

O principal desafio brasileiro será conter um dos ataques mais fortes da competição. Além de Erling Haaland, a Noruega conta com nomes como Martin Ødegaard e Alexander Sorloth. Cunha, que enfrentou boa parte desse grupo nos campeonatos Inglês e Alemão, acredita que o conhecimento adquirido ao longo dos últimos anos pode ajudar a Seleção.

“Acho que sempre temos bastante competitividade na Inglaterra, não só com os dois, mas há outros jogadores que jogam lá e que a gente conhece pelo dia a dia e está sempre jogando contra. Foram grandes jogos, e eu tive a oportunidade de ser mais feliz nesses momentos. Mas sem dúvida nenhuma conhecemos muito, temos companheiros que os conhecem bem. Estamos tentando nos ajustar para chegar o mais preparado possível”, analisou o atacante.

Ao falar especificamente sobre Haaland, o camisa 9 do Brasil fez elogios ao atacante do Manchester City. Contudo, destacou que o perigo da Noruega vai muito além do seu principal astro.

“Eu acho que o Haaland é um grande jogador, já demonstrou em todos os momentos que teve oportunidade. Desde o Borussia Dortmund o acompanho bastante. Já enfrentei muitas vezes, joguei também na Alemanha e na Inglaterra. Temos relacionamento saudável e sabemos quanto cada um pode ser importante em suas equipes. O ataque é muito, muito forte. Tem tantos jogadores que a gente conhece, e joguei contra eles pelo Manchester. Temos que estar muito focados não só neles, mas em vários jogadores muito fortes da seleção norueguesa”, explicou o jogador.

Matheus Cunha atento com a bola aérea

Além da preocupação ofensiva, a comissão técnica de Carlo Ancelotti trabalhou exaustivamente as jogadas de bola parada durante a preparação. Com uma equipe repleta de jogadores altos, a Noruega aposta justamente nesse fundamento como uma de suas principais armas. Cunha revelou que terá participação importante na marcação aérea.

“A gente que tem essa responsabilidade de ser um pouquinho mais alto que os outros, a gente dedicou boa parte do treino para poder organizar a defesa, ainda mais sabendo que eles têm força na bola parada. A gente está bem ajustado, eu vou ser um dos responsáveis para sair a zero desses momentos da bola parada, se Deus quiser”, falou Matheus Cunha.

Vivendo bom momento com a camisa da Seleção e consolidado como referência ofensiva desde o início da Copa, Matheus Cunha também destacou que seu papel vai além dos gols. Segundo ele, o trabalho coletivo segue acima das estatísticas individuais.

“O foco principal é o trabalho coletivo. Fico feliz de poder ajudar de todas as formas, sabendo que o foco em fazer gols e ajudar com números é importante. Mas sempre tive isso internamente com muito tranquilidade e que essas funções também têm grande importância para a equipe”, completou.

Assim, Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quem avançar garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

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