Bahia aposta em Marco Moreno para reforçar a defesa da equipe

O Bahia oficializou a contratação do zagueiro Marco Moreno como reforço para a sequência da temporada. Aos 25 anos, o espanhol assinou contrato válido até julho de 2031 após deixar o Eibar, da Espanha. Embora ainda desconhecido do torcedor brasileiro, o defensor chega respaldado pelo desempenho apresentado no futebol europeu e por avaliações positivas de analistas da imprensa espanhola.

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Revelado na base do Atlético de Madrid, Marco Moreno construiu praticamente toda a carreira na Espanha. Apesar de atuar no elenco principal comandado por Diego Simeone, nunca estreou oficialmente. Depois de uma passagem pelo Farense de Portugal, voltou à Espanha para defender o Eibar, onde disputou 31 partidas, todas como titular, durante a temporada 2025/26.

Desempenho chamou atenção do Bahia

Os números apresentados pelo defensor foram determinantes para despertar o interesse do Esquadrão. De acordo com dados estatísticos, Marco Moreno terminou a competição com a quinta melhor média de cortes, registrando 6,7 desarmes por partida. Além disso, encerrou a temporada com 87% de aproveitamento nos passes, característica valorizada pela comissão técnica tricolor para a saída de bola.

A imprensa espanhola também destacou o desempenho do atleta. O jornalista Miguel Ángel Toribio, da rádio “Marca”, classificou Marco Moreno como um dos principais zagueiros da competição, ressaltando sua leitura de jogo, força física e qualidade nas disputas aéreas. Já o jornal “AS” tratou a transferência como um golpe duro, destacando que o clube espanhol perderia uma das lideranças do elenco, mas conseguiria importante retorno financeiro com a negociação.

De acordo com o “ge”, o Bahia investirá entre 1,5 e 1,9 milhão de euros, valor que pode chegar a aproximadamente R$ 11,2 milhões. O defensor chega para ocupar o espaço deixado por Gabriel Xavier e disputar posição com David Duarte, Ramos Mingo, Kanu, Marcos Victor e Luiz Gustavo. Ao lado do atacante argentino Alejo Véliz, Marco Moreno amplia a lista de reforços do Tricolor Baiano para o segundo semestre e reforça a estratégia do clube de buscar atletas com experiência internacional e potencial de crescimento.

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