Martelo batido! Seabra encerra negociações com o Vasco segue no Coritiba

O técnico Fernando Seabra decidiu permanecer no Coritiba após um impasse financeiro melar as negociações com o Vasco. Embora o treinador já tivesse um acerto encaminhado com o clube carioca, o Coxa endureceu as conversas. O clube exigiu o pagamento à vista da multa rescisória de R$ 4 milhões prevista em contrato.

Como a diretoria vascaína tentou parcelar o montante em três vezes, os paranaenses recusaram a oferta e inviabilizaram a transferência.

Diante desse cenário, Seabra cancelou o embarque planejado para o Rio de Janeiro na noite de quinta-feira e continuou em Curitiba. Já na manhã desta sexta-feira (3), o comandante comunicou oficialmente a sua desistência ao time paranaense.

Ele confirmou que dará sequência ao trabalho normalmente. Consequentemente, o técnico integra a delegação alviverde que viaja rumo a Porto Alegre para o jogo-treino contra o Internacional, programado para a manhã de sábado no Beira-Rio.

Por outro lado, a postura irredutível do Coritiba pegou a cúpula do Vasco de surpresa, uma vez que os cariocas já aguardavam o profissional para iniciar o processo de transição na comissão técnica.

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Nos bastidores, a avaliação indica que o clube paranaense preferiu esticar a corda e levar a negociação ao limite. Amparado pelas cláusulas contratuais, o Coxa avisou que não aceitaria flexibilizar os termos, deixando claro que só assinará a liberação mediante o depósito integral do valor.

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