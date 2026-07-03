Hulk intensifica treinos e projeta estreia no Fluminense após publicação nas redes sociais

O atacante Hulk acionou as redes sociais nesta sexta-feira (3) com o intuito de demonstrar total comprometimento ao Fluminense. Diante disso, o novo camisa 7 tricolor foca em aprimorar a sua forma física antes mesmo de debutar pelo clube.

Em uma publicação recente no seu perfil do Instagram, o jogador compartilhou o registro de um treinamento intenso. Além disso, ele aproveitou o momento para enviar uma mensagem de forte determinação aos seus seguidores.

“Foco total na preparação. Evoluindo um dia de cada vez”, registrou.

Com efeito, a comissão técnica e os torcedores projetam o primeiro compromisso do atleta para a próxima quarta-feira (8). Nessa data, o Fluminense enfrenta o Nova Iguaçu em um amistoso preparatório às 20h30 (de Brasília). Portanto, o duelo servirá como um teste crucial para a retomada do calendário de competições da temporada.

Um post compartilhado por Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

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Posteriormente, o craque deve realizar a sua estreia oficial contra o RB Bragantino, em partida válida pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Por fim, o confronto de gala acontecerá no Maracanã, às 20h (de Brasília), no dia 17 de julho.

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