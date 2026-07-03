Pendência com Ferraresi trava troca de jogadores entre São Paulo e Botafogo

A troca de jogadores entre São Paulo e Botafogo ainda tem uma pendência para ser oficializada pelos clubes. O Tricolor chegou a um acerto com o volante Newton, mas ainda falta a aprovação do zagueiro Ferraresi, que iria em definitivo ao Botafogo.

A equipe do Morumbis está otimista para finalizar a negociação, de acordo com o “ge”. Com o entrave, os clubes tentam chegar a um acordo com o defensor venezuelano. Falta apenas o Botafogo acertar as bases do compromisso, como salários e tempo de contrato. O zagueiro está emprestado pelo Tricolor desde março, com vínculo expirando em dezembro deste ano.

Aliás, o São Paulo também precisa resolver algumas pendências financeiras com Ferraresi antes de fechar a negociação.

O Alvinegro carioca vive um período de turbulência administrativa. Em processo de venda da SAF, o Glorioso tem cinco transfer ban ativos na Fifa. Assim, a GDA, empresa que está perto de comprar as ações, já se move financeiramente para solucionar o problema. Há a expectativa de que as sanções da entidade máxima do futebol mundial sejam encerradas até o dia 20 de julho, quando se abre a janela de transferências no Brasil.

Ferraresi chegou ao São Paulo em 2024 por 4,3 milhões de euros, após empréstimo ao Grupo City. Até o momento, disputou 89 partidas pelo Tricolor, com um gol marcado. Dessa maneira, no período defendendo o Botafogo, entrou em campo em 16 oportunidades, também balançando as redes uma vez.

Newton chegou em 2022 ao Botafogo

Já Newton é cria da base da Jacuipense, de onde chegou ao Botafogo em 2022 para a equipe sub-23. No ano seguinte, estreou nos profissionais e, até o momento, disputou 74 partidas, com dois gols marcados pelo Glorioso. Inclusive, o volante é um pedido do técnico Dorival Júnior.

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