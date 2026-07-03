Ancelotti mantém mistério e testa duas formações para substituir Paquetá

A definição do substituto de Lucas Paquetá ficou para a reta final da preparação da Seleção Brasileira. No penúltimo treino antes do duelo contra a Noruega, nesta sexta-feira (03/7), em Nova Jersey, Carlo Ancelotti voltou a fazer mudanças na equipe e manteve o mistério sobre a formação que iniciará as oitavas de final da Copa do Mundo, no domingo.

Depois de testar Danilo Santos entre os titulares na atividade de quinta-feira (02/7), o treinador italiano observou Gabriel Martinelli na equipe principal. O atacante do Arsenal, autor do gol da classificação sobre o Japão, foi quem permaneceu mais tempo na formação considerada titular durante o treinamento e, nos bastidores, aparece como o favorito para ocupar a vaga deixada por Paquetá.

Com Martinelli em campo, o Brasil repete a estrutura utilizada no segundo tempo da vitória sobre o Japão. O camisa 22 atua mais centralizado, praticamente como um meia ofensivo, atrás de Matheus Cunha. Enquanto isso, Vini Jr. e Rayan ganham liberdade para atacar os espaços pelos lados.

Já a entrada de Danilo Santos preserva o tripé no meio-campo, modelo que Ancelotti trabalhou durante boa parte da atividade de quinta-feira. O técnico italiano ainda testou uma terceira alternativa durante os trabalhos. Em determinado momento, promoveu a entrada de Igor Thiago no comando do ataque, deslocando Matheus Cunha para uma função mais recuada no meio-campo. A variação reproduz a configuração utilizada no início do segundo tempo diante do Japão.

Ancelotti sem dar pistas do time titular do Brasil

Assim, as diferentes formações reforçam a estratégia de Ancelotti de não antecipar a escalação nem mesmo ao próprio elenco. Aliás, o treinador deixou em aberto todas as possibilidades e deve definir o time apenas após o último treinamento, marcado para este sábado, no CT Columbia Park, em Nova Jersey.

Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (05/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida está marcada para as 17h (de Brasília), no Estádio de Nova York e Nova Jersey, embora a Fifa ainda avalie uma possível alteração no horário por causa das altas temperaturas previstas para a região.

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