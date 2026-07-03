Denúncias de festas e consumo de álcool provocam crise na seleção de Senegal

A eliminação de Senegal para a Bélgica na Copa do Mundo de 2026 desencadeou uma crise nos bastidores da seleção e colocou a federação do país no centro de uma série de denúncias. O caso ganhou força após a decisão de Pape Gueye de deixar a equipe nacional e passou a envolver acusações de festas, consumo de bebidas alcoólicas e gastos considerados excessivos durante a competição.

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De acordo com informações divulgadas pelo portal africano Sport News Africa, integrantes da delegação teriam transformado a concentração da seleção em um ambiente de confraternizações e encontros particulares. A publicação afirma que funcionários da federação convidaram amigos e influenciadores para eventos marcados por bebidas, presentes de alto valor e despesas elevadas, enquanto os jogadores permaneciam focados na disputa da Copa do Mundo.

Ainda de acordo com a reportagem, a situação gerou reclamações frequentes por parte do hotel onde a delegação estava hospedada. O barulho provocado pelas festas teria incomodado hóspedes e funcionários durante o período em que a equipe treinava e disputava suas partidas. A falta de organização também teria afetado o cotidiano dos atletas, que precisaram resolver questões básicas por conta própria, como pedir comida por aplicativo.

Senegal também enfrentou imbróglio com treinador

Além disso, outro episódio chamou a atenção durante a campanha. Conforme o Sport News Africa, o técnico Pape Thiaw ainda não havia assinado contrato poucas horas antes da partida decisiva contra a Noruega. A federação precisou regularizar a situação às pressas antes da saída da delegação para o estádio.

As denúncias provocaram forte repercussão entre os torcedores senegaleses, que passaram a cobrar explicações da federação nas redes sociais. A expectativa é de que novos jogadores se manifestem nos próximos dias. Ao mesmo tempo, a entidade deve divulgar um posicionamento oficial sobre o caso, que ampliou a crise após a eliminação da seleção na Copa.

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