Flamengo e River Plate empatam em amistoso em Portugal

O Flamengo voltou ao batente após 33 dias sem entrar em campo. Nesta sexta-feira (3/7), a equipe brasileira deu o pontapé inicial na sua intertemporada ao ficar no 2 a 2 com o River Plate (ARG), em amistoso disputado no Estádio do Algarve, entre os municípios de Faro/Loulé, em Portugal.
Os gols do time argentino saíram dos pés de Driussi, sendo o primeiro com falha gritante de Jorginho. O Fla, por outro lado, marcou com Samuel Lino e Bruno Henrique – tudo no primeiro tempo, aliás. Agora, o Rubro-Negro se vira para enfrentar o Lausanne (SUI), na próxima quarta (8/7), às 16h30 (de Brasília), também no Estádio do Algarve.
Jogo agitado em Portugal
O primeiro ataque foi do Flamengo. Em jogada pela esquerda, Bruno Henrique tentou finalizar da quina da área, mas errou o alvo, logo a 2′. Samuel Lino, aos 6′, tentou de esquerda, parando no meio da defesa argentina. Aos 7′, porém, gol do River Plate após falha grotesca de Jorginho.
O jovem zagueiro João Victor, que substitui o lesionado Léo Ortiz, tocou para o volante na saída de bola. O ítalo-brasileiro, no entanto, recuou muito fraco para Rossi, com Driussi aproveitando o presente para abrir o marcador em Portugal. A reposta foi instantânea: Pedro recebeu de Pulgar, ajeitou e chutou, mas Beltrán espalmou para escanteio.
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Virada relâmpago
A virada foi relâmpago. Após Beltrán operar milagre em chute de Pedro, o Flamengo cresceu no jogo e fez dois gols em três minutos. Primeiro, aos 29′, com Samuel Lino. Jorginho se redimiu, roubando bola na saída do River e tocando para o camisa 16, que arriscou rasteiro de fora da área. Desta vez, não deu para Beltrán. Depois, a bola ficou com Bruno Henrique pelo lado esquerdo. O craque tirou do zagueiro e mandou no canto, virando, então, a partida aos 32′.
O primeiro tempo foi mesmo movimentado. Não à toa, o River chegou ao empate. Após bela troca de passes do time argentino, Colídio cruzou para o meio da área, e Driussi chegou pegando de primeira para deixar tudo igual: 2 a 2, aos 37′.
Muitas mexidas, pouca emoção
A segunda etapa ficou marcada por muitas substituições por parte das duas equipes e poucas emoções. Em um dos melhores lances, Goytia driblou João Victor e bateu cruzado, mas Rossi evitou o tento argentino. Wallace Yan, do lado do Flamengo, criou perigo em arrancada pela esquerda, mas não conseguiu finalizar. O técnico Leonardo Jardim, aliás, fez diversas mexidas, incluindo o goleiro Andrew e os jovens Joshua e Lorran. Aos 45+3′, no último ataque do jogo, Wallace Yan ficou na cara do gol e viu Beltrán fazer uma linda defesa para evitar a mexida no placar, destinado a ficar, assim, em igualdade: 2 a 2.
FLAMENGO 2 x 2 RIVER PLATE (ARG)
Amistoso Internacional – Troféu do Algarve
Data e horário: sexta-feira, 3/7/2026, às 15h30 (de Brasília)
Local: Estádio do Algarve, em Faro/Loulé (POR)
Gols: Driussi, 7’/1ºT (0-1); Samuel Lino, 29’/1ºT (1-1); Bruno Henrique, 32’/1ºT (2-1); Driussi, 38’/1ºT (2-2)
FLAMENGO: Rossi (Andrew, 23’/2ºT); Emerson Royal (Daniel Sales, 23’/2ºT), Vitão, João Victor e Ayrton Lucas; Pulgar (Lorran, 33’/2ºT) e Jorginho (Evertton Araújo, 15’/2ºT); Luiz Araújo (Saúl Ñíguez, 23’/2ºT), Bruno Henrique (Everton Cebolinha, 15’/2ºT), Samuel Lino (Joshua, 32’/2ºT) e Pedro (Wallace Yan, 15’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
RIVER PLATE: Santiago Beltrán; González (Giménez, 38’/2ºT), Rivero, Martínez Quarta (Lucero, 38’/2ºT) e Acuña (Pereira, 13’/2ºT); Fausto Vera, Arambarri (González, 13’/2ºT), Juan Meza (Lucas Silva, intervalo) e Tomás Galván; Driussi (Goytia, 13’/2ºT) e Colídio (Freitas, 13’/2ºT). Técnico: Eduardo Coudet.
Árbitro: Luís Godinho (POR)
Assistentes: Gonzalo Freire (POR) e Hugo Coimbra (POR)
Cartões Amarelos: Pulgar (FLA); Fausto Vera, González, Lucero (RIV)
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