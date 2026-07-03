Destaque do Flamengo, Samuel Lino lamenta calor, mas diz: “Demos uma boa resposta”

O atacante Samuel Lino foi um dos destaques do Flamengo no empate em 2 a 2 com o River Plate, nesta sexta-feira (3/7), pelo Troféu do Algarve, em Portugal. Após o jogo, o ponta – autor de um gol e uma assistência – avaliou o teste contra os argentinos, falando, inclusive, sobre o termo “amigável”, que significa amistoso no português de Portugal. Para o camisa 16, o calor do país europeu atrapalhou a partida, mas o desafio foi válido.

“É um desafio, ainda mais nesse calor de Portugal, do Algarve, não ajuda. Mas está sendo bom fazer a pré-temporada aqui. Depois de uns dias parados, demos uma boa resposta, acho que a gente merecia a vitória. Foi um bom desafio para a gente dar continuidade na nossa preparação”, disse em declaração à Flamengo TV.

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Perguntado por um jornalista português sobre o técnico Leonardo Jardim, Samu Lino economizou nas palavras. No entanto, elogiou seu comandante lusitano.

“Está sendo bom, estou evoluindo bem. Eu gosto de trabalhar com ele, acho um bom treinador”, disse.

Flamengo x River foi “amigável”?

Por fim, um repórter brincou com o termo “amigável”, que em português de Portugal significa “amistoso”. Samuel Lino, então, falou da rivalidade entre brasileiros e argentinos, mas afirmou que os times jogaram limpo.

“Sabemos que essa rivalidade Brasil-Argentina não tem amistoso, não tem amigável. A gente entra forte, entra para fazer um jogo de verdade. E o melhor de tudo hoje foi que foi um jogo limpo, os dois times competiram forte, mas foi um jogo limpo e todos os jogadores saíram bem”, finalizou.

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