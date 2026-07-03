São Paulo fecha preparação para jogo-treino contra o Bragantino

O São Paulo encerrou, nesta sexta-feira (3), a preparação para o jogo-treino contra o Red Bull Bragantino, que ocorrerá neste sábado (4), às 16h (de Brasília), no CT da equipe de Bragança Paulista, em Atibaia. O duelo faz parte da preparação do Tricolor durante a intertemporada, de olho na retomada dos jogos após a Copa do Mundo.

Dorival Júnior exibiu um vídeo com instruções táticas aos jogadores. Em seguida, eles fizeram um aquecimento com exercícios em mobilidade, controle motor e posse de bola. Já no campo, a comissão técnica promoveu um trabalho voltado para a defesa.

Na sequência, o técnico do São Paulo ajustou o posicionamento do time, dando ênfase nos comportamentos defensivos e ofensivos em diferentes fases do jogo e alturas do campo. Por fim, o treino se encerrou com trabalho de bolas paradas.

O meia-atacante Lucas Moura seguiu o seu tratamento no departamento médico tricolor. Ele se recupera um procedimento cirúrgico para corrigir uma ruptura completa do tendão de Aquiles da perna direita. Já o zagueiro Sabino fez trabalhos físicos no campo, com a supervisão dos profissionais da fisioterapia.

Aliás, o Tricolor volta a campo oficialmente no dia 22 de julho, diante do Athletico, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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