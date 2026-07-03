Nos pênaltis, Egito supera a Austrália e chega pela primeira vez às oitavas da Copa do Mundo

Foi com sofrimento, emoção, tensão e alívio, mas o Egito está classificado para as oitavas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez na história. Após um empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, os Faraós tiveram um aproveitamento perfeito na disputa de pênaltis e mandaram a Austrália, que desperdiçou duas cobranças, de volta para casa. Ashour anotou o gol egípcio, e Hany, contra, fez o gol australiano.
Sendo assim, o Egito agora espera a definição do jogo entre Argentina e Cabo Verde, que medem forças ainda nesta sexta-feira, em Miami, para saber quem será o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo.
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Faraós na frente
O duelo de 16 avos de final começou com tudo em Dallas. A Austrália havia levado mais perigo nos primeiros minutos de jogo, com direito a uma bola no travessão de Volpato, mas foi o Egito que abriu vantagem no placar. Na sua primeira descida perigosa na partida, após cobrança de falta ruim, a bola sobrou nos pés de Hafez, que encontrou Ashour em ótima posição dentro da área para cabecear e balançar as redes do goleiro Beach.
Austrália pressiona
Após o gol que abriu o placar, o Egito escolheu se defender para jogar em contra-ataque, e fez com que a Austrália tomasse controle das ações ofensivas da partida. Os Socceroos criaram boas tramas de ataque, mas sem muito perigo. A melhor chance foi com Irankunda, mas o goleiro Shobeir faz boa defesa sem maiores problemas.
Tudo igual
Na volta do intervalo, o roteiro seguiu o mesmo. O Egito com suas linhas baixas de olho em um contra-ataque com velocidade, do outro, a Austrália subindo suas linhas para conseguir um gol de empate. E se no primeiro tempo o Egito feriu com a bola aérea, a Austrália feriu de volta, mas com requintes de crueldade. Aos 10 minutos, após cobrança de falta na área, Hany foi subir para cortar o cruzamento e jogou contra o próprio gol. Placar empatado em Dallas.
Beach faz milagre
Nos acréscimos da partida, o Egito foi pra cima para tentar garantir a sua classificação ainda no tempo normal e evitar a prorrogação. Sendo assim, o goleiro Beach se transformou no grande nome da partida. Após cruzamento de Salah, Rabia subiu sozinho para testar e dar a vitória para o Egito, mas Beach, mesmo passando da bola, encontrou uma forma de esticar o braço e fez um milagre para jogar a bola para escanteio. No minuto seguinte, foi a vez de Souttar fazer uma “defesa” e bloquear finalização de Hassan que tinha endereço ao gol. Sendo assim, tempo extra no AT&T Stadium.
Austrália repete Holanda de 2014
Na prorrogação, o Egito tomou controle do jogo e encurralou a Austrália, que passou a adotar a postura mais defensiva de contra-atacar. Foram praticamente 29 minutos de um ataque contra defesa, e que o Egito pecou bastante na hora de finalizar. E quando o jogo se encaminhou de vez para os pênaltis, o técnico da Austrália, Tony Popovic, decidiu repetir o “método Van Gaal” na Copa de 2014, e colocou no goleiro Mathew Ryan no lugar de Beach só para a disputa de pênaltis.
Egito leva a melhor nos pênaltis
Nas cobranças, a Austrália começou com Souttar desperdiçando e jogando por cima do gol. Saber, do Egito, que havia entrado somente para os pênaltis, bateu forte e converteu. Irvine, com tranquilidade, fez para os Socceroos. Rabia deslocou Ryan e fez o segundo gol egípcio. Mabill, com categoria, anotou para a Austrália. Salah, de cavadinha, converteu para os Faraós. Herrington jogou no travessão o quarto pênalti australiano, e Adbelmaguid fez o gol da classificação histórica do Egito para as oitavas de final da Copa do Mundo.
AUSTRÁLIA 1×1 EGITO
(Egito vence por 4×3 nos pênaltis)
Copa do Mundo – 16 avos de final
Data e Horário: 03/07/2026, às 15h (de Brasília)
Local: AT&T Stadium, Dallas (EUA)
Público: 70.244 pessoas
Gols: Ashour (13’/1T, 0-1); Hany (contra, 10’/2T, 1-1)
AUSTRÁLIA: Beach (Ryan, 14’/2P); Circati, Souttar e Herrington; Behich, O’Neill (Okon-Engstler, 1’/1P), Irvine, Metcalfe (Mabill, 1’/1P), Volpato (Hrustic, 29’/2T) e Bos (Trewin, intervalo); Irankunda (Touré, 29’/2T). Técnico: Tony Popovic
EGITO: Shobeir, Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez (Trezeguet, 35’/2T); Fathy (Abdelmaguid, 22’/2T), Attia (Saber, 15’/2P), Ashour, Marmoush (Abdelkarim, 1’/2P); Salah, Ziko (Hassan, 22’/2T). Técnico: Hossam Hassan.
Árbitro: Gustavo Tiguera (URU)
Assistentes: Carlos Barrero (URU) e Nicolás Taran (URU)
Cartão Amarelo: Hassan, Ibrahim (EGI)
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