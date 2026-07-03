Bruno Henrique vê empate do Flamengo como “justo” e avalia jovens

Autor de um dos gols do Flamengo no 2 a 2 contra o River Plate (ARG), nesta sexta-feira (3/7), em Portugal, o atacante Bruno Henrique analisou o empate como justo. Ao apito final, o experiente jogador falou à imprensa, explicando o que achou da partida e exaltando a oportunidade que os jovens ganharam com o técnico Leonardo Jardim.

“Acho que toda a equipe foi bem. Fizemos tudo aquilo que já vínhamos treinando quando a gente se reapresentou no Ninho (do Urubu). O empate acho que ficou bom para as duas equipes. O River é uma grande equipe, é uma equipe que marca muito forte. E a gente também conseguiu fazer o nosso jogo. Então agora é dar continuidade aí no nosso próximo jogo”, afirmou à Flamengo TV.

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Perguntado por um repórter português sobre como faz para manter o “sucesso” jogando futebol por tanto tempo, Bruno Henrique demonstrou humildade. O jornalista relembrou do Flamengo de 2019, e Bruno afirmou que só o “trabalho” poderia levá-lo tão longe na carreira.

“O trabalho. O sucesso só vem com o trabalho e é isso que eu faço no meu dia a dia no Flamengo, quando eu estou em campo também. Então o trabalho devolve aquilo que a gente planeja”, revelou.

Mescla com a juventude no Flamengo

Bruno Henrique encerrou a fala analisando a participação dos jovens jogadores no amistoso. Afinal, atletas como Joshua, Lorran e Daniel Sales ganharam minutagem na reta final do jogo contra o River, o que é algo positivo aos olhos de BH27.

“O Mister já tinha falado que iria usar os meninos da base. São garotos ainda, mas com responsabilidade. Eles sabem o que o Mister pede e mostraram hoje aqui que podem nos ajudar no decorrer dos jogos. Acredito que o Mister vai dando minutagem para que eles se sintam parte do grupo. E isso faz parte para todos os meninos da base”, finalizou.

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