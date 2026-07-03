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Goleiro australiano que entrou para os pênaltis já tinha sido substituído em 2022

Goleiro australiano que entrou para os pênaltis já tinha sido substituído em 2022
Goleiro australiano que entrou para os pênaltis já tinha sido substituído em 2022 -

O futebol dá voltas, e o goleiro Matt Ryan, da Austrália, sabe muito bem disso. Veterano da seleção, ele entrou no fim da prorrogação contra o Egito, nesta sexta, exclusivamente para a disputa de pênaltis. Não pegou nenhum, e os africanos saíram com a classificação para as oitavas de final. Mas Ryan já esteve do outro lado.

Em 2022, a Austrália disputava a última vaga para a Copa do Mundo do Catar na repescagem. O adversário era o Peru. Com o zero a zero no tempo normal e na prorrogação, o técnico Graham Arnold decidiu tirar o goleiro para tentar a sorte com Redmayne nas cobranças.

O reserva, que chamou a atenção com seus movimentos curiosos na linha do gol, pegou o pênati decisivo e colocou a Austrália no Mundial. Na web, Redmayne ficou conhecido como “o goleiro que dança” ou o goleiro “bonecão do posto”.

Além disso, ele foi flagrado jogando para longe as anotações do goleiro peruano. Com a fama de herói, assegurou sua vaga para a Copa, seis meses depois. Porém, não entrou em nenhuma partida. Ele defendia o Sydney FC na época.

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