Goleiro australiano que entrou para os pênaltis já tinha sido substituído em 2022

O futebol dá voltas, e o goleiro Matt Ryan, da Austrália, sabe muito bem disso. Veterano da seleção, ele entrou no fim da prorrogação contra o Egito, nesta sexta, exclusivamente para a disputa de pênaltis. Não pegou nenhum, e os africanos saíram com a classificação para as oitavas de final. Mas Ryan já esteve do outro lado.

Em 2022, a Austrália disputava a última vaga para a Copa do Mundo do Catar na repescagem. O adversário era o Peru. Com o zero a zero no tempo normal e na prorrogação, o técnico Graham Arnold decidiu tirar o goleiro para tentar a sorte com Redmayne nas cobranças.

O reserva, que chamou a atenção com seus movimentos curiosos na linha do gol, pegou o pênati decisivo e colocou a Austrália no Mundial. Na web, Redmayne ficou conhecido como “o goleiro que dança” ou o goleiro “bonecão do posto”.

Além disso, ele foi flagrado jogando para longe as anotações do goleiro peruano. Com a fama de herói, assegurou sua vaga para a Copa, seis meses depois. Porém, não entrou em nenhuma partida. Ele defendia o Sydney FC na época.