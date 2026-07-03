Jardim analisa empate do Flamengo com o River: “Criamos mais”

O técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, aprovou o empate em 2 a 2 com o River Plate (ARG), nesta sexta-feira (3/7), em amistoso disputado em Portugal. Para o treinador, que estava “em casa”, o duelo foi um “bom teste”, com o Fla criando mais situações de gols que o adversário.

Ele, então, analisou a primeira etapa, onde o Rubro-Negro cedeu dois gols após erros defensivos. O português, no entanto, vê como positiva a atuação ofensiva de sua equipe.

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“Acho que foi um bom teste, um bom jogo-treino entre duas grandes equipes. Nós conseguimos, no primeiro tempo, com certeza, ser mais forte que o adversário, criamos mais situações (de gol). Infelizmente, pequenos detalhes e erros proporcionaram dois gols ao adversário, mas gostei que fizemos coisas positivas, principalmente em termos ofensivos”, avaliou o comandante.

“Muito coração”, diz técnico sobre o segundo tempo do Flamengo

Se no primeiro tempo houve quatro gols, o segundo deixou a desejar. Afinal, os dois times abusaram das substituições, com a partida ficando muito tempo paralisada e, após tantas mexidas, desorganizada. Assim, Jardim admitiu a baixa qualidade da etapa final, ainda que veja um Flamengo superior no começo.

“Na segunda parte, os primeiros 15 minutos ainda tivemos uma qualidade, mas depois com as alterações, com alguns jogadores que não estão habituados a jogar tanto, perdemos o controle do jogo, ficou um jogo mais de transição: bate de um lado, bate do outro. Não é aquilo que nós pretendemos, nem o nosso DNA. Foi muito mais coração do que qualidade, mas é o primeiro jogo oficial em termos de pré-temporada. Agora é crescer nos próximos dois”, analisou.

Leonardo Jardim também respondeu sobre a escolha dos adversários do Flamengo no Troféu Algarve. Além do River Plate, afinal, a equipe ainda encara Lausanne (SUI) e Benfica (POR). Para o português, a opção se deu para que possa testar mais jogadores na partida contra os suíços.

“Nós queríamos três jogos, em que dois adversários sejam equipes muito boas, como Benfica e River, até para testar aquela estrutura base. E um jogo contra o Lausanne, que talvez consigamos testar aqueles que jogaram menos e alguns que também jogaram, mas, principalmente, dar a possibilidade aqueles que jogaram menos jogarem mais”, explicou.

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