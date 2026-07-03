Corinthians treina pelo nono dia seguinte, e Hugo Souza chega à marca especial

O Corinthians chegou a nove dias seguidos de treinos na intertemporada nesta sexta-feira (3). Dessa maneira, o técnico Fernando Diniz comandou mais dois períodos de treinamentos com foco em atividades técnicas e físicas, de olho na retomada da temporada, na qual o Timão ainda terá Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

A programação do Corinthians iniciou com trabalho de força na academia. Após o aquecimento no gramado, a comissão técnica promoveu uma atividade de transição com enfrentamento três contra três. Além das finalizações, a dinâmica exigia tomada de decisão rápida nos duelos de maneira ofensiva e defensiva.

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Em seguida, Diniz dividiu o plantel em quatro times de seis jogadores, para partidas em campo reduzido. Assim, aproveitou o momento para trabalhar estímulos de enfrentamento. Já no período da tarde, o elenco voltou à academia, para mais uma atividade de força.

Hugo Souza alcança marca pelo Corinthians

Aliás, o goleiro Hugo Souza completou dois anos de Corinthians na última quinta-feira (2). O jogador demonstrou gratidão pelas 123 partidas pelo clube.

“Passou rápido, né?! Graças a Deus foram dois anos incríveis, dois anos que mudaram minha vida, dois anos que fizeram eu conquistar não só os títulos, mas coisas na minha vida pessoal como respeito, carinho e admiração das pessoas. Acho que isso é o mais importante. Olhar para fora e ver que essa torcida tem isso por mim é importante. Fico muito feliz por ter completado essa marca tão importante. Que venham mais títulos e mais anos. Que a gente continue, se Deus quiser, sendo feliz com essa camisa”.

Neste sábado (4), o Corinthians volta a treinar no CT Joaquim Grava, para o décimo dia seguido de atividades. Ansioso para o retorno dos jogos oficiais, Hugo Souza falou sobre a importância deste período de treinos para o plantel alvinegro.

“O momento agora é disso mesmo. Tem que sair cansado todos os dias, tem que treinar, tem que recuperar o mais rápido possível a condição física. Temos nos empenhado ao máximo, feito bons treinos e conseguido alcançar os níveis físicos que precisamos. Temos conseguido também implementar o que o professor Fernando Diniz quer. Estamos muito felizes por voltar e estar no nosso dia a dia de novo. Estava com saudade. O momento agora é de sangrar um pouco para que a gente volte o melhor possível”.

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