México x Inglaterra: jogo pode mudar de horário por conta de tempestade de raios

Um dos jogos mais aguardados da fase de oitavas de final, o duelo entre México e Inglaterra, no Estádio Azteca, no próximo domingo, dia 5, pode sofrer uma alteração no horário do pontapé inicial. De acordo com informações da imprensa mexicana, o jogo anteriormente marcado para 18h no horário local, 21h no horário de Brasília), deve ser remarcado para 12h na Cidade do México – 15h de Brasília.

Segundo a ‘ESPN Mx’, existe uma previsão de que a Cidade do México, no horário da partida, será atingida por uma tempestade com raios, o que poderia acarretar em atrasos durante a partida.

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Sendo assim, a Fifa teria dado o ok para antecipar o início do jogo em seis horas. A entidade tem essa força baseada no regulamento da Copa do Mundo – seja em questões de segurança, ou por questões climáticas, como seria o caso.

“A Fifa tem o direito de cancelar, reagendar ou realocar um ou mais partidas (ou toda a Copa do Mundo de 2026) por qualquer razão de acordo com sua própria decisão. Incluindo resultado de força maior, ou por motivos de segurança, saúde ou qualquer outra preocupação”, diz o texto do regulamento da competição.

Decisão pode alterar horário do jogo do Brasil

Caso a decisão da alteração do início da partida entre México e Inglaterra seja confirmada, o jogo do Brasil com a Noruega teria seu horário de pontapé inicial alterado.

De acordo com a ‘ESPN’, a princípio, o horário do jogo da Seleção Brasileira deve ser postergado em uma hora – de 17h para 18h. O motivo é que a Fifa evita que dois jogos de mata-mata aconteçam simultaneamente, uma vez que a partida entre México e Inglaterra pode ir para a prorrogação ou para os pênaltis.

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