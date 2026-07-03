Novorizontino x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Novorizontino e Atlético-GO medem forças, neste sábado (4/7), às 16h (de Brasília), no Jorge Ismael de Biasi, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre do Vale ocupa atualmente a terceira colocação, com 27 pontos, enquanto o Dragão está apenas na 12ª posição, com 21 somados até o momento.

Os dois clubes, aliás, acumulam quatro confrontos, com equilíbrio: três empates e uma vitória do Atlético-GO, sem nenhum triunfo do Novorizontino até agora.

Onde assistir

A partida, portanto, terá a transmissão do grupo Disney, via ESPN e Disney+.

Como chega o Novorizontino

O Tigre do Vale chega em bom momento na Série B. O time acumula sete vitórias, seis empates e duas derrotas, com 24 gols marcados e 14 sofridos. Além disso, a equipe vive sua melhor fase na competição e chega embalado por três vitórias seguidas, incluindo um triunfo em casa sobre o líder Vila Nova por 2 a 1 na última rodada.

Dentro de campo, o Novorizontino conta com o retorno do técnico Enderson Moreira, que cumpriu suspensão na última rodada da Série B. Fora isso, o time não terá a ausência. Vice-artilheiro da Série B, com oito gols em 15 jogos, o atacante Robson, portanto, é a principal esperança no setor ofensivo.

Como chega o Atlético-GO

Do outro lado, o Dragão tenta uma regularidade positiva. Os goianos têm cinco vitórias, seis empates e quatro derrotas, com 18 gols marcados e 16 sofridos. Na tabela, o Atlético-GO está empatado com o Goiás, décimo colocado com 21 pontos, e a dois do Athletic, nono com 22. O time soma seis empates na competição e, fora de casa, tem aproveitamento razoável, com empate com o Sport e vitória sobre o América-MG nos últimos dois jogos como visitante.

A equipe, aliás, terá mais uma vez Renan Brito, que assumiu o cargo de treinador após a saída de Eduardo Souza. Para o duelo contra a equipe paulista, ele conta com a volta do meia Guilherme Marques. A tendência é que o camisa 10 comece a partida como titular e forme o trio de meio-campo ao lado de Cristiano e Marrony. No entanto, Leandro Vilela pode aparecer na equipe. Caso isso aconteça, ele, assim, pode entrar no lugar do próprio Marrony ou de Bruno José.

NOVORIZONTINO x ATLÉTICO-GO

Série B do Campeonato Brasileiro – 16ª rodada

Data-Hora: 4/7/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

NOVORIZONTINO: Jordi; Castrillón, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon; Luís Oyama, Léo Naldi e Rômulo; Reidiney, Robson e Vinícius Paiva. Técnico: Enderson Moreira.

ATLÉTICO-GO: Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Adriano Martins, Guilherme Lopes; Cristiano, Marrony (Leandro Vilela), Guilherme Marques; Bruno José, Gustavo Coutinho, Geovany Soares. Técnico: Renan Brito.

Árbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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