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Red Bull pode decidir futuro de Klopp na seleção da Alemanha

Red Bull pode decidir futuro de Klopp na seleção da Alemanha
Red Bull pode decidir futuro de Klopp na seleção da Alemanha -

A Federação Alemã de Futebol (DFB) definiu seu principal alvo para substituir Julian Nagelsmann no comando da seleção: Jurgen Klopp. O treinador deixou o cargo após a eliminação da Alemanha para o Paraguai, nos pênaltis, ainda na primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo de 2026. No entanto, a chegada de Klopp depende da autorização da Red Bull.

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Desde janeiro de 2025, Klopp ocupa o cargo de diretor global de futebol da empresa e tem contrato até 2029. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Bild, nesta sexta-feira (3), o vínculo não prevê uma cláusula de rescisão, o que obriga a DFB a negociar diretamente com a Red Bull e com o CEO da companhia, Oliver Mintzlaff.

Ainda de acordo com a publicação, Klopp vê com bons olhos a possibilidade de assumir a seleção alemã. Porém, caso a Red Bull aceite liberá-lo antes do fim do contrato, Mintzlaff deve exigir uma compensação financeira de aproximadamente 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões). Se isso acontecer, será a primeira vez que a DFB pagará uma quantia para contratar um técnico da seleção.

Mintzlaff, que assumiu o comando da Red Bull em novembro de 2022, é conhecido pela habilidade em negociações. Antes de chegar ao cargo atual, foi o principal executivo do RB Leipzig entre 2014 e 2022, período em que ajudou a consolidar o clube entre os principais da Alemanha. Curiosamente, a função exercida hoje por Klopp na empresa já foi ocupada pelo próprio dirigente.

Responsável por transferências impactantes

O executivo também construiu fama por conduzir negociações de alto valor no mercado. Foi ele quem acertou a venda de Julian Nagelsmann ao Bayern de Munique por cerca de 25 milhões de euros (R$ 148 milhões). Além disso, participou das tratativas que levaram à transferência de Josko Gvardiol para o Manchester City por aproximadamente 90 milhões de euros (R$ 533 milhões), tornando o croata o zagueiro mais caro da história na época.

Além da atuação na Red Bull, Mintzlaff integra o conselho da Associação Europeia de Clubes (ECA) e o conselho fiscal da Adidas. Ele também mantém boa relação com a Federação Alemã e já participou do grupo de especialistas que auxilia a seleção nacional. Agora, porém, ocupa o lado oposto da mesa: é dele a decisão que pode facilitar ou impedir a chegada de Klopp ao comando da Alemanha.

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