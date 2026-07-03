Seabra se manifesta após ficar no Coritiba: “Sinto muito pelo transtorno”

O técnico Fernando Seabra se pronunciou nesta sexta-feira (3/7) sobre a sua permanência no clube paranaense após a desistência da proposta feita pelo Vasco. O treinador pediu desculpas pelo “transtorno”, mostrou motivação para dar sequência ao trabalho e pediu apoio da torcida no restante da temporada. Ele não citou o Cruz-Maltino.

“Sinto muito pelo transtorno dos últimos dias, a gente sabe do sofrimento e angústia que isso causou, mas venho comunicar que seguimos fortes no projeto. É um projeto que confiamos, temos muito orgulho de participar e vamos com todo o entusiasmo, como sempre foi, assim como contamos com o apoio e entusiasmo de todos vocês”, disse o técnico.

Além do treinador, o diretor executivo do Coritiba, William Thomas, também se manifestou sobre a negociação. Ele admitiu a negociação com o clube carioca e ressaltou a recusa diante das condições.

“Prontamente o clube declinou da negociação com as condições que estavam pré-estabelecidas. Para nós é motivo de satisfação porque a gente demonstra convicção no projeto, força institucional e posicionamento claro e definitivo para o mercado. Temos orgulho do que os jogadores, staff, comissão técnica e diretoria impõem no dia a dia para defender os interesses da instituição”, ressaltou.

Existia um acerto entre as partes, mas o Vasco tentou parcelar a multa rescisória de R$ 4 milhões, algo não aceito pela diretoria alviverde. Embora Fernando Seabra já tivesse um acerto encaminhado com o clube carioca.

O Coritiba ocupa a sétima colocação. Nesta temporada, Fernando Seabra soma 28 jogos com o clube paranaense, com 11 vitórias, nove empates e oito derrotas. Ele também já teve passagens por Cruzeiro e Bragantino.

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