Palmeiras trabalha em dois períodos e confirma jogo-treino

O Palmeiras confirmou a realização do segundo jogo-treino desta intertemporada. A equipe enfrentará o Primavera na manhã deste sábado (4). O duelo está marcado para as 10h (de Brasília), na Academia de Futebol. Antes disso, treinou em dois períodos nesta sexta.

Na última quarta-feira, o Verdão goleou o Mauaense por 6 a 0, em seu primeiro jogo-treino na intertemporada. Paulinho marcou duas vezes e terminou como artilheiro. Heittor, Riquelme Fillipi, Luighi e Allan completaram o placar.

O teste pode ser a primeira oportunidade do torcedor de ver Alexander Barboza em ação. O argentino, recém-contratado, não participou do duelo contra o Mauaense e segue em período de adaptação ao clube.

Nesta sexta-feira, a atividade na Academia de Futebol teve início com foco na parte física, com atividades de força, tração e potência por meio da utilização de trenós. Os jogadores ainda alinharam táticas em campo reduzido, divididos em times de sete atletas.

Em seguida, almoçaram no CT e se prepararam para o segundo período de treinos, que teve ênfase nas bolas aéreas ofensivas e defensivas.

Aliás, a comissão técnica concedeu um pequeno descanso a Emiliano Martínez e Piquerez, já eliminados da Copa do Mundo com o Uruguai. Eles retornarão em breve às atividades com o grupo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.