Técnico da Austrália explica mudança de goleiros para os pênaltis: “Era uma opção”

A Copa do Mundo de 2026 acabou para a Austrália nesta sexta-feira de uma forma traumática. Depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, os Socceroos foram derrotados por 4 a 3 nos pênaltis pelo Egito, e estão eliminados da competição. Sendo assim, os australianos seguem sem vencer uma partida eliminatória em Copa do Mundo.

Mas antes dos pênaltis, o técnico Tony Popovic ainda tentou dar uma cartada final para tentar surpreender o time do Egito. No último minuto da prorrogação, o treinador trocou o goleiro Peter Beach pelo experiente Mathew Ryan, emulando a histórica substituição feita pelo técnico da Holanda, Louis van Gaal, na Copa do Mundo de 2014.

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Contudo, a Austrália não teve o mesmo sucesso que a Holanda teve em 2014. Ryan entrou apenas para os pênaltis, mas não defendeu nenhuma cobrança dos jogadores do Egito. Após o apito final, Popovic explicou a mudança de goleiros.

“Essa sempre foi uma opção para nós, dada a experiência dele. Depois, você precisa ver como o jogo se desenrola; às vezes, na prorrogação, jogadores se machucam e você precisa fazer substituições, e não tem um reserva disponível. Mas tínhamos um disponível a poucos minutos do fim, e colocamos o Ryan em campo”, disse Popovic.

Técnico elogia campanha dos Socceroos

Popovic não fez nenhuma “caça às bruxas” ao falar da disputa de pênaltis que culminou na eliminação da Austrália. O treinador dos Socceroos mostrou orgulho daquilo que o time fez durante a competição, mesmo sem atingir o objetivo de finalmente vencer um jogo de mata-mata.

“Estou extremamente orgulhoso deles, nem sequer pensei nos jogadores que perderam um pênalti. Infelizmente, voltamos para casa. Acho que mostramos ao mundo que o futebol australiano é forte. É devastador para eles que não possamos avançar

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