Sport acerta contratação de Diego Hernández, do Botafogo

Já fora dos planos do Botafogo, Diego Hernández agora vai vestir a camisa do Sport nesta temporada. As bases salariais entre o clube pernambucano e o atleta foram finalizadas na tarde desta sexta-feira. A informação inicial foi do NE45. O meia uruguaio, que pertence ao Alvinegro, estava no Remo por empréstimo.

Diego receberá um dos maiores salários do elenco agora comandado pelo técnico Gilmar Dal Pozzo e deve chegar no Recife nos próximos dias.

Diego Hernández encerrou sua passagem pelo clube paraense na última terça-feira (30), quando se despediu após o término do contrato de empréstimo. O principal obstáculo para a conclusão da negociação com o Leão era a definição das bases salariais, mas as partes chegaram a um acordo e sacramentaram o acerto.

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O Botafogo, aliás, nunca demonstrou resistência em liberar o atleta. Desde o início das conversas, o clube carioca sinalizou que não criaria dificuldades na negociação.

Contratado em 2023, Diego Hernández não conseguiu se firmar no Botafogo. Emprestado ao Remo no início deste ano, o jogador agradou e poderia acertar permanência por mais três anos. Contudo, a saída do dirigente Marcos Braz da direção do clube paraense mudou o cenário.

Antes de desembarcar no futebol brasileiro, Hernández passou pelo León, do México, e pelo Everton, do Chile. Com a chegada de Diego Hernández, o Sport, portanto, amplia as opções para o setor ofensivo na reta decisiva da Série B.

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