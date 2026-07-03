Altitude da Cidade do México vira desafio para a Inglaterra

A Inglaterra terá a altitude como um dos principais desafios antes do duelo contra o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. As seleções se enfrentam neste domingo (5), às 21h de Brasília, no Estadio Azteca, na Cidade do México. A capital mexicana fica a cerca de 2.200 metros acima do nível do mar e, por isso, exige uma adaptação física maior dos jogadores.

Thomas Tuchel reconheceu que o fator pode favorecer os donos da casa. Além disso, o México chega embalado por uma campanha forte. A seleção venceu os quatro jogos que disputou até agora e ainda não sofreu gols no torneio. Dessa forma, a Inglaterra precisa controlar melhor o ritmo, evitar desgaste excessivo e ser mais eficiente nos momentos de pressão.

O time inglês chega ao confronto depois de virar sobre a RD Congo por 2 a 1 nos 16 avos de final. Harry Kane marcou duas vezes e voltou a assumir protagonismo na campanha. No entanto, a atuação também abriu debate sobre a necessidade de uma postura mais equilibrada diante de um rival acostumado ao ambiente da Cidade do México.

Histórico do confronto

Inglaterra e México já se enfrentaram em momentos importantes, mas nunca em um mata-mata de Copa do Mundo. O encontro mais simbólico aconteceu no Mundial de 1966, quando os ingleses venceram por 2 a 0, em Wembley, ainda na fase de grupos. Naquele ano, a Inglaterra terminou campeã em casa.

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O último duelo entre as seleções aconteceu em 2010, em amistoso de preparação para a Copa da África do Sul. A Inglaterra venceu por 3 a 1, também em Wembley. Agora, porém, o contexto será diferente. O México joga em casa, na altitude, chega sem sofrer gols e tenta manter a campanha perfeita no torneio.

Quem avançar enfrentará Brasil ou Noruega nas quartas de final. A partida está marcada para o sábado (11), em Miami. Portanto, além do peso histórico do confronto, Inglaterra e México entram em campo com um caminho definido no mata-mata da Copa.

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