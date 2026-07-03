Salah se emociona com classificação do Egito na Copa do Mundo: “Conquista histórica”

Pela primeira vez na história, o Egito venceu uma partida de mata-mata e se classificou para as oitavas de final de uma Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, o Egito empatou em 1 a 1 com a Austrália no tempo normal e na prorrogação, e levou a melhor por 4 a 2 nos pênaltis, para garantir um resultado histórico para o país no maior palco do futebol.

E um dos principais jogadores da classificação do Egito foi o craque Mohamed Salah. Apesar de ter passado em branco no tempo normal, Salah converteu o seu pênalti na disputa com uma cavadinha e levou os torcedores ao delírio no AT&T Stadium. Após a partida, o craque admitiu que premeditou a batida antes mesmo de chegar na marca do pênalti.

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“Se há um jogador que vai bater um pênalti dessa maneira, sou eu. Eu disse a mim mesmo que se esta é a minha última participação na Copa do Mundo, eu quero bater esse pênalti de uma maneira especial”, disse Salah para a imprensa egípcia.

Por fim, Salah falou sobre o feito histórico de ter conseguido levar o Egito para a fase de oitavas de final da Copa do Mundo. O craque egípcio se emocionou com a classificação, mas evitou falar do que se espera na próxima fase – Argentina ou Cabo Verde.

“O que foi alcançado hoje é uma conquista histórica para a seleção egípcia. Antes da partida eu conversei com todos os meus colegas e pedi que dessem o melhor de si e conseguimos vencer, estou muito feliz com o que a equipe fez. Sobre a próxima partida, devemos respeitar todas as equipes, e mas não estamos ocupados pensando no próximo adversário”, finalizou.

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