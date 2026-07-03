Paraguai x França: duelo de estilos por vaga nas quartas de final

Paraguai e França se enfrentam neste sábado (4), às 18h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção sul-americana chega embalada após eliminar a Alemanha nos pênaltis, enquanto os franceses avançaram com autoridade depois da vitória por 3 a 0 sobre a Suécia. O duelo também coloca estilos opostos frente a frente: o belo futebol francês, com velocidade e talento ofensivo, contra o jogo defensivo paraguaio, marcado por compactação e resistência. Quem passar enfrentará Canadá ou Marrocos nas quartas de final.
Onde Assistir
A partida terá transmissão da CazéTV.
Como chega o Paraguai
O Paraguai chega ao duelo depois de uma das maiores surpresas do mata-mata. A equipe de Gustavo Alfaro empatou por 1 a 1 com a Alemanha no tempo normal e na prorrogação. Depois, venceu por 4 a 3 nos pênaltis e avançou. José Canale converteu a cobrança decisiva e virou um dos personagens da classificação.
Além disso, a campanha paraguaia ganhou força depois de um começo duro. A equipe estreou com derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos, mas reagiu ao longo da competição. Assim, encontrou mais organização defensiva, mostrou poder de resistência e voltou a competir em alto nível contra seleções mais fortes.
Para enfrentar a França, Alfaro ainda tem uma dúvida importante na defesa. Omar Alderete não se recuperou totalmente de uma lesão no joelho e deve ficar fora. Dessa forma, Canale pode seguir ao lado de Gustavo Gómez na zaga. Diego Gómez, por sua vez, volta após cumprir suspensão e reforça o meio-campo.
Como chega a França
A França chega às oitavas com quatro vitórias em quatro jogos. A equipe de Didier Deschamps confirmou o favoritismo contra a Suécia, venceu por 3 a 0 e avançou sem sustos. Mbappé marcou duas vezes, enquanto Barcola também deixou o dele. Por isso, o ataque francês segue como um dos mais fortes da Copa.
Mesmo assim, Deschamps tenta evitar qualquer clima de euforia. O treinador conhece bem o peso do duelo com o Paraguai. Em 1998, ele era o capitão da França quando a seleção eliminou os paraguaios nas oitavas, com gol de ouro de Laurent Blanc, aos 24 minutos da prorrogação. Agora, os sul-americanos tentam dar o troco em outro mata-mata de Copa.
A França deve repetir a base que começou contra a Suécia. Maignan segue no gol, com Koundé, Upamecano, Saliba e Digne na defesa. No meio, Tchouaméni e Rabiot aparecem como favoritos. À frente, Dembélé, Olise, Barcola e Mbappé formam o quarteto ofensivo.
Histórico pesa a favor dos franceses
O retrospecto também favorece a França. O Paraguai nunca venceu os franceses em cinco confrontos anteriores. Foram três vitórias da França e dois empates. Uma das vitórias francesas, aliás, ocorreu exatamente nas oitavas de final da Copa de 1998, por 1 a 0, gol de ouro de Laurent Blanc na prorrogação. Naquele ano, por fim, os franceses conquistaram, em casa, seu primeiro título mundial. Ainda assim, o momento paraguaio aumenta a atenção dos europeus, especialmente depois da eliminação alemã.
Além disso, o calor previsto para a Filadélfia pode influenciar o ritmo da partida. O Paraguai tende a aceitar um jogo mais fechado, com linhas compactas e transições rápidas. A França, por outro lado, deve assumir a posse e tentar acelerar com seus pontas.
PARAGUAI X FRANÇA
Copa do Mundo — oitavas de final
Data-Hora: sábado, 4 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia, Pensilvânia
PARAGUAI: Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Canale e Alonso; Galarza, Cubas e Diego Gómez; Almirón, Ávalos e Enciso; Técnico: Gustavo Alfaro
FRANÇA: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé; Técnico: Didier Deschamps
Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)
Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)
VAR: Juan Lara (CHI)
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