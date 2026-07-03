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Expulso por Raphael Claus, craque dos Estados Unidos se lamenta: &#8220;Foi surreal&#8221;

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Referee Raphael Claus shows Folarin Balogun #20 of the United States a red card for a foul on Tarik Muharemovic #4 of Bosnia and Herzegovina during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Michael Steele/Getty Images)
SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Referee Raphael Claus shows Folarin Balogun #20 of the United States a red card for a foul on Tarik Muharemovic #4 of Bosnia and Herzegovina during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Michael Steele/Getty Images) -

Desde a última terça-feira, os nomes de Falorin Balogun e de Raphael Claus dominam as redes sociais. No segundo tempo do jogo entre Estados Unidos e Bósnia, o atacante do USMNT foi expulso após ajuda do VAR por conta de um lance de “jogo brusco grave” ao pisar no tornozelo do zagueiro bósnio Tarik Muharemovic.

A decisão gerou muita reclamação por parte dos Estados Unidos, tanto os jogadores e comissão técnica, quanto do resto do país. A decisão do árbitro Raphael Claus foi questionada por astros da NFL e da NBA nas redes sociais, e transformou o brasileiro em um dos assuntos mais comentados na internet.

Nesta sexta, de cabeça fria, o atacante dos Estados Unidos falou sobre a decisão de Claus em mostrar o cartão vermelho no lance. Desse modo, Balogun classificou a decisão do árbitro brasileiro como “injusta” e “surreal”.

LEIA MAIS: Árbitro brasileiro é alvo de críticas nos EUA: “Não estava à altura do jogo”

“Já estive chateado. Já estive feliz. Mas para ser honesto, foi surreal. Mas, para mim, acho que o importante era manter a calma. Nunca quero reagir com raiva ou por impulso. Ainda há muitas pessoas que estamos inspirando, crianças pequenas, meninos e meninas que estão assistindo. Sendo assim, precisamos mostrar a elas a maneira correta de lidar com as coisas, mesmo quando achamos que é injusto”, disse Balogun, que completou sobre Raphael Claus, ao ser questionado do motivo de ter cumprimentado o árbitro brasileiro após a expulsão:

“Mesmo que você sinta que algo injusto aconteceu com você, isso não é desculpa para ser desrespeitoso. Após cada jogo, tento apertar a mão do árbitro, e este jogo não foi diferente”, destacou para a imprensa presente na Universidade de Washington, em Seattle.

Balogun seguiu se defendendo do lance que gerou o cartão vermelho que o tirou do resto da partida diante da Bósnia, e também o suspendeu da partida contra a Bélgica, nas oitavas de final.

Acho importante ser justo mesmo ao dar minha opinião. Quem já jogou sabe que existem situações inevitáveis, e é preciso considerá-las dentro do contexto. Senti que esse contexto não foi levado em conta desta vez. Sendo assim, como todos viram, não havia outro lugar para colocar a perna. Mas era inevitável. Vi muitas opiniões e pontos de vista diferentes, mas, para mim, pessoalmente, acho que um cartão amarelo teria sido justo. É algo que aconteceu, então temos que seguir em frente e aceitar. Mas o mais importante é focar no panorama geral, que é a Bélgica”, finalizou.

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